Zirai Don Karadeniz’in Can Suyunu da Vurdu! 140 Bin Ton Yok Oldu

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64 ili vuran zirai don Ordu’da fındık üreticilerini de vurdu. Türkiye'de en fazla fındık üretiminin yapıldığı Ordu'da zirai don sonrasında yaklaşık yüzde 70'lik kayıp yaşandı.

400 NOKTADA ORTAK ÇALIŞMA

Zarara ilişkin değerlendirme yapan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan şöyle konuştu: Bölgemizin en önemli geçim kaynağı olan fındıkta 2025 yılı rekolte çalışmaları Ordu ilimizde 1 Temmuz itibariyle başlamıştı ve artık çalışmalar tamamlandı. Belirlenen 400 noktada özverili ve ciddi bir çalışma yürütüldü. Harmana gelecek ve çuvala sağlam girebilecek olan fındığın rekoltesi yaklaşık olarak ortaya çıktı. 11 kurumun oluşturduğu komisyon fındık bahçelerinde çalıştı. Bu çalışmalar sonucu Ordu ilimizde rekolte 64 bin 149 ton 2025 yılı yaklaşık rekoltesi olarak açıklandı.

'140 BİN TON FINDIK YOK OLDU'

Ülke genelindeki fındık üretiminde rekoltenin yaklaşık yüzde 50 oranında düştüğünün değerlendirildiğini belirten Soydan “Zirai don olayını yaşadık 400 rakım ve üzerinde fındık yok denecek kadar az. Bunun etkisi var, 2024 yılında Ordu'da 202 bin ton rekolte açıklanmıştı, bu yıl ise yaklaşık 140 bin ton fındık gerçekten yok oldu” dedi.

'YÜZDE 50 REKOLTE KAYBI'

Rakamların ciddi rakamlar olduğuna dikkat çeken Soydan “Bunun en büyük sebebi nisan ayında yaşanan zirai don olayı. Bu da Ordu ekonomisi için çok büyük bir kayıp, gelecek yılları da olumsuz etkileyecek. Ülkemiz geneline bakıldığında ise neredeyse yüzde 50 rekolte kaybı ile karşı karşıyayız. Bu yıl gerçekten fındığın aslında önemli bir kısmı yok” diye konuştu.

Kaynak: İHA