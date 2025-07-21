'Maydonoz Döner'e FETÖ Soruşturmasında İddianame Hazır! İstenen Cezalar Belli Oldu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum atadığı Maydonoz Döner zincirine yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasını tamamladı. 281 sayfalık iddianamede, 46’sı tutuklu 70 şüpheli hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından 14 yıl 2 aydan 28 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edildi. 8 şüpheli hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

İddianamede, FETÖ’nün ülke içinde güncel yapılanma faaliyetlerini canlandırmak için gizlilik stratejisini sürdürdüğü ve yeni örgütsel terimler kullandığı belirtildi. Örgütün finans temini için yeni yöntemler aradığı ve deşifre olmamak için azami özen gösterdiği vurgulandı. Merkezi İstanbul’da bulunan Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ’ye bağlı Maydonoz Döner’in, franchise sistemiyle bayilik verdiği Türkiye ve yurt dışındaki bazı şubelerinde resmi ve gayri resmi ortakların FETÖ/PDY ile iltisaklı kişilerden seçildiği tespit edildi. Şirketin, legal ortakların dışında, adli işlem kaydı bulunan FETÖ iltisaklı şahısları belirlenen bedeller karşılığında gayri resmi ortak yaptığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında, firma yetkililerinin şahsi ve şirket hesaplarından FETÖ iltisaklı, KHK ile ihraç edilmiş asker, öğretmen ve kamu görevlilerine bağış, kar payı, hisse bedeli ve elden borç gibi açıklamalarla para transferleri yaptığı saptandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) incelediği 74 şubeden 29’unda, ortaklık bilgisi ve SGK kaydı olmadan FETÖ soruşturması geçirmiş kişilere gayri resmi ortaklıkla istihdam sağlandığı ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 1,5 yıldır sürdürülen soruşturma, 21 Şubat 2025’te “Kıskaç-40” operasyonuyla hız kazandı. Antalya merkezli 31 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında 10 kamu personelinin de bulunduğu 353 şüpheli gözaltına alındı. Şirketin, “Referans Temelli Büyüme” (RTB) adını verdiği sistemle, FETÖ referansı olmadan ortaklığa izin vermediği ve şubeleri örgüte bağlı kişilere istihdam ve himmet toplama amacıyla kullandığı tespit edildi. MASAK raporlarına göre, şirketin 554 resmi ortağından 232’si ve 372 gayri resmi ortağından 233’ü FETÖ iltisaklıydı. Örgüt üyeleri arasında 220 milyon TL’lik işlem hacmi belirlendi.

24 Haziran 2025’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ikinci dalga operasyonda 8 ilde 60 şüpheli gözaltına alındı, 32’si tutuklandı. TMSF, 21 Şubat’ta Maydonoz Döner’in 21 şirketine kayyum atadı ve ticari faaliyetlerin kesintisiz devam etmesi için yeni yönetimler oluşturdu.

KURUCULARIN İFADELERİ

Şirketin kurucu ortaklarından Cuma Dağlı, FETÖ iltisaklı 190 kişiyle görüşme kaydı olduğunu reddetti ve para transferlerinin ticari olduğunu savundu. Ancak MASAK, şirketten 1 milyar 732 milyon TL çıkış, 339 milyon TL giriş olduğunu tespit etti. Ömer Şeyhin ise eski yüzbaşı Levent Doğan’dan alınan 31 bin avro ve 21 bin 500 doların yurtdışı bayilik projesi için olduğunu iddia etti.

Kaynak: AA