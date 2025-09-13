Üsküdar’da Trafik Tartışması Biber Gazlı Saldırıya Dönüştü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Üsküdar’ın Altunizade Mahallesi’nde dün akşam saat 20.00 sıralarında yaşanan trafik tartışması, şiddet olayına dönüştü. 34 MIE 319 plakalı otomobilin sürücüsü ile başka bir aracın sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışma sırasında otomobil sürücüsü diğer araca çarptıktan sonra yoluna devam etti. Ancak tartışma trafik ışıklarına kadar sürdü ve küfürleşmeye dönüştü. Bu sırada, öfkeli sürücü elindeki biber gazını diğer araçta yolcu koltuğunda oturan kadının yüzüne sıktı. Saldırgan sürücü olay yerinden hızla uzaklaşırken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

KADIN 3 SAAT GÖRME KAYBI YAŞADI

Biber gazına maruz kalan kadın, yaklaşık 3 saat boyunca geçici görme kaybı yaşadı. Hastaneye giderek sağlık raporu alan kadın ve yanındaki sürücü, saldırgan sürücüden şikayetçi oldu. Kadının kısa süre önce boyun ameliyatı geçirdiği ve başında korse bulunduğu belirtildi. Olayın daha da dikkat çekici yanı, saldırgan sürücünün aracının arka koltuğunda bir çocuğun bulunduğu iddiası oldu. Polis, şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA