Aydın’da Alkollü Ve Ehliyetsiz Sürücü 3 Araca Çarptı: Tehditler Savurdu

Aydın’ın Efeler ilçesinde, gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası büyük bir paniğe neden oldu. Saat 00.15 sıralarında Körfez Caddesi’nde seyir halinde olan Tufan Ç., 09 ALS 601 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 09 HK 388, 09 AKP 115 ve 09 ANB 146 plakalı araçlara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlarda önemli hasarlar oluşurken, kazayı duyuran sesler üzerine araç sahipleri olay yerine koştu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.

ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ ÇIKTI

Yapılan kontrollerde, Tufan Ç.’nin alkol testinde 2.41 promil alkollü çıktığı ve ehliyetinin daha önce alkol nedeniyle el konulduğu ortaya çıktı. Sağlık çalışanı olduğu öğrenilen sürücü, araç sahipleri ve polislerle yaşadığı tartışmada sinirli anlar yaşattı.

TEHDİT SAVURDU

“Benim ailevi psikolojilerim var, birilerine de psikolojik olarak takılacağım. Benim hayatım bitmiş, sıra size geliyor ona göre. Ben arabayı kullanmadım, benim arabam otoparkta. Çek ama sonu hoş olmayacak birilerine. Uyarıyorum, seni de uyarıyorum” şeklinde tehditler savuran Tufan Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.