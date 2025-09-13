Para Şehir Hastanelerine Aktı: Kanserle Mücadele Bütçesinin Tam 253 Katı!

Sağlık Bakanlığı’nın sekiz ayda şehir hastanelerine aktardığı para, kanser bütçesinin 253 katına ulaştı. 2025 bütçesinin yüzde 26’sı şehir hastanelerine ayrıldı. Aşılamaya 3,3 milyon, ağız ve diş sağlığına ise sadece 882 bin TL harcandı.

Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle yapılan şehir hastanelerine bütçeden milyarlar aktarılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, yılın ilk sekiz ayında şehir hastanelerine 76,2 milyar TL harcadı. Bu tutar, kanserle mücadele için ayrılan kaynağın tam 253 katına denk geliyor.

Türkiye genelinde 21 ilde 25 şehir hastanesi hizmet veriyor. Denizli, Diyarbakır, Ordu, Rize, Van, Muğla ve Hatay’da ise yapım süreci devam ediyor. Sağlıkta özelleştirmenin yeni modeli olarak görülen şehir hastaneleri, kamu kaynaklarının kullanımı nedeniyle uzun süredir eleştirilere konu oluyor.

KANSERLE MÜCADELENİN 253 KATI

Nefes'ten Nisanur Yıldırım'ın haberine göre, bakanlığın aynı dönemde kanserle mücadeleye 300,6 milyon TL, ana-çocuk sağlığı çalışmalarına 262 milyon TL, bulaşıcı hastalıklara karşı aşılama faaliyetlerine 3,3 milyon TL, ağız ve diş sağlığının korunmasına ise yalnızca 882 bin 843 TL harcaması dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesi 1 trilyon 20 milyar 317 milyon TL olarak belirlenirken, bunun yüzde 26’sı şehir hastanelerine ayrıldı. 2024’te şehir hastanelerine ayrılan 90 milyar 481 milyon TL’nin yüzde 84’ü bu yılın ilk sekiz ayında kullanılmış oldu. Mevcut gidişatın sürmesi halinde 2024’te yapılan harcamanın aşılması bekleniyor.

Kaynak: Nefes

