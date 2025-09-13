CHP Kurultayı Davasına 2 Gün Kala Kulislerden Sızdı! Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkeze Gidecek mi?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesinin ardından gözler CHP kurultayı davasına çevrilmişken Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin’in bugünkü köşesinde kaleme aldığı “Kemal Bey polis zoruyla parti binasına girmez” başlıklı yazısı dikkat çekti.

“İSTANBUL GÖRÜNTÜLERİ YAŞANMAZ”

Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıyan Erkin “Kemal Bey partiliyle polisi karşı karşıya getirmez. Asla yapmaz. İstanbul görüntüleri yaşanmaz. Kendisi gidip de polisle birlikte genel merkeze gitmez. Karar çıkarsa Özgür Bey’le görüşür ve yol haritasını birlikte planlamaya soyunur” ifadelerine yer verdi.

“KILIÇDAROĞLU NEDEN KONUŞMUYOR?”

Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel merkeze gitme gibi bir düşüncesinin henüz olmadığına dikkat çeken isim “Kılıçdaroğlu neden konuşmuyor?” sorusuna ise “Konuşmaz. Ne söylerse farklı algılıyorlar. Kemal Bey’i sürekli linç ediyorlar” yanıtını verdi.

NELER OLMUŞTU?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’ni iptal etti.

Mahkeme kararıyla birlikte mevcut yönetim tedbiren görevden alındı, yerine geçici bir heyet atandı. Bu gelişmeyle birlikte siyasi kulislerde 15 Eylül’de görülecek olan CHP Kurultayı davası büyük önem kazandı.

Gözler CHP içindeki hareketli sürece çevrilmişken, söz konusu davada mahkemenin “mutlak butlan” kararı vermesi durumunda neler olabileceğine ilişkin kulisler dikkat çekti.

Kulis bilgilerine göre, mutlak butlan kararı çıkması halinde, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden devreye girmesi bekleniyor.

Kaynak: Nefes gazetesi