Ümraniye’de İETT Otobüsü Alev Aldı: Yolcular Son Anda Tahliye Edildi

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, Ataşehir-Bostancı seferini yapan bir İETT otobüsü motor kısmında çıkan yangınla kullanılamaz hale geldi. Yolcular alevleri fark ederek hemen tahliye olurken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, Mehmet Akif Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir İETT otobüsü aniden alev aldı. Ataşehir-Bostancı hattında hizmet veren otobüsün sürücüsü Abdullah Sevindik tarafından yönetilen araç, motor bölümünden yükselen dumanla yolcuları alarma geçirdi. İçeride bulunan yolcular, alevlerin yükseldiğini görünce panikle otobüsten indi. Olay, cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.

Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ve polis ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin çabaları sayesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangının şiddeti nedeniyle otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi. Neyse ki, yolcuların hızlı tahliyesi sayesinde can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. İETT yetkilileri, olayın nedenini incelemek üzere soruşturma başlattı.

