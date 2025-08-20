Fatih’te İETT Otobüsünde Çifte Kaos! Yolcular Neye Uğradığını Şaşırdı, Hepsi Kaçacak Yer Aradı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Fatih’teki Kocamustafapaşa Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde İETT otobüsünde çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek panik dolu anlara sahne oldu.

KAPIDAKİ DEMİRİ AÇMAK İSTEDİ

İddiaya göre, bir yolcu çocuk ve yaşlı arabasıyla otobüse binmek isterken arka kapıdaki demiri kendi açmaya çalıştı. Bu durum üzerine yolcu ile otobüs şoförü arasında tartışma başladı.

BİBER GAZI SIKTI ORTALIK KARIŞTI

Tartışmanın alevlenmesiyle taraflar arasında arbede yaşandı. O esnada otobüste bulunan başka bir yolcunun, tartışmaya müdahale etmek amacıyla biber gazı sıktığı öne sürüldü. Gazdan etkilenen yolcular panikle otobüsü terk etti. Olayın ardından otobüs şoförü, kimseyi araca almadan yoluna devam etti.

YOLCULAR OTOBÜSÜ TERK ETTİ

Yaşananlar, otobüste bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde yaşanan kaos ve yolcuların otobüsten telaşla indiği anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA