Narin Güran’ın Ölümü Türkiye’yi Yaktı… 1 Yıl Geçti ama Acı Hala Taze

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kayboluşunun ve ardından ölü bulunmasının üzerinden tam bir yıl geçti. Merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde yaşayan Narin, 21 Ağustos 2024'te kayboldu. Ailesi tarafından yapılan ilk ihbar, ağabeyi Baran Güran aracılığıyla saat 20.43’te 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

18 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Küçük kızın bulunması için başlatılan geniş çaplı arama çalışmalarına jandarma, AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ekipleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve sağlık ekipleri katıldı. Narin’in cansız bedeni, kaybolduktan 18 gün sonra, 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde bulundu.

NARİN'İ BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞLER!

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi sonucunda, Narin’in ölüm nedeninin ağız ve burnun kapatılmasıyla, boynuna baskı uygulanarak oksijensiz bırakılması olduğu tespit edildi. Ölümün kaybolduğu gün, yani 21 Ağustos’ta gerçekleştiği belirlendi.

Otopsi kapsamında alınan 91 farklı örnek ve vücut üzerindeki kıyafet, çanta, taş ve ağaç parçalarının incelenmesinde, DNA analizleri sonuçsuz kaldı.

NARİN'İN DNA'SI AMCASININ ARACINDA BULUNDU

Amca Salim Güran’ın kullandığı araçta yapılan incelemede, şoför koltuğunda Narin’e ait DNA örnekleri tespit edildi. Bu gelişmeyle birlikte soruşturma derinleştirildi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Soruşturma neticesinde anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran, Nevzat Bahtiyar, Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya, Muhammed Kaya, Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran, Ömer Faruk Güran ile R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) isimli üç çocuk şüpheli olarak gözaltına alındı.

İDDİANAMEDEN

Toplanan delillerle birlikte, anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti.

İddianamede, sanıkların olay günü birlikte hareket ettiklerine dair HTS kayıtlarına ve daraltılmış baz analizine yer verildi. Sanıkların fikir birliği içinde, ortak bir kararla ve bilinmeyen bir saikle Narin'i öldürdükleri değerlendirmesi yapıldı.

ANNE, AMCA VE AĞABEYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

7 Kasım 2024’te başlayan duruşmalar sonucunda mahkeme, 26 Aralık’taki oturumda kararını açıkladı. Anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, Nevzat Bahtiyar’a suç delillerini gizleme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası ve tutukluluğun devamına karar verildi.

'SUÇLUYU KAYIRMA' DAVASINDAN CEZA ÇIKTI

Bu olayla ilgili olarak hazırlanan ikinci iddianamede, aralarında Salim Güran’ın işçisinin de bulunduğu 12 kişi ve 3 suça sürüklenen çocuk hakkında “suçluyu kayırma” suçundan dava açıldı. Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava sonucunda sanıklara 1 yıl 3 ay ile 3 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

NARİN’İN İSMİ UNUTTURULMUYOR

Narin Güran’ın anısı Türkiye’nin birçok yerinde yaşatılmaya devam ediyor. Kayapınar’daki Mevlana Ortaokulu'nda adına kurulan kütüphane, Gülben Ergen’in Çocuklar Gülsün Diye Derneği tarafından açılan Narin Anaokulu, Midyat Millet Bahçesi Kütüphanesi Konferans Salonu, İzmir, Gaziantep, Nevşehir, Sivas ve Kilis’teki parklar, onun adını taşımaya devam ediyor. Ayrıca Adana’nın Yüreğir ilçesinde anısına 300 fidan dikildi.

Sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, düzenledikleri etkinlikler, açtıkları pankartlarla Narin’i unutmadıklarını sık sık yineliyor.

KABRİNE ZİYARETLER SÜRÜYOR

Tavşantepe Mahallesi’ndeki mezarı, hem Diyarbakırlılar hem de Türkiye’nin dört bir yanından gelenler tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Mezara oyuncaklar, okul çantaları, kitaplar, gelinlikler bırakılıyor ve küçük Narin için dualar ediliyor.











Kaynak: AA