Narin Güran Cinayeti Dosyasında Yeni Görüntü! Yargıtay'a Sunuldu... Davanın Seyrini Değiştirecek İddia: 'Nevzat, Narin'i Ahırın Üzerinden Attı'

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin, Daran-2 üs bölgesine ait kamera görüntüleri, yüksek çözünürlükte iyileştirildi ve Yargıtay’a gönderilmek üzere Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’ne sunuldu. Görüntüyü ekran üzerinde anlatan Avukat Akdağ, Nevzat Bahtiyar olarak belirttiği büyük karartının Narin Güran diye ifade ettiği küçük karartıyı tepeye çıkmadan karşıladığını, Bahtiyar’ın ahırı diye belirtilen yere götürüp, aşağı attığını söyledi.

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Kaynak: DHA

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