Chobani'nin Kurucusundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ziyaret

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe ile dev bir sponsorluk anlaşmasına imza atan Chobani’nin patronu Hamdi Ulukaya, statta düzenlenen imza töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da ziyaret etti.

Ulukaya, bugün Fenerbahçe ile yapılan stadyum isim hakkı ve Futbol A Takımının Avrupa maçlarında forma göğüs sponsorluğunu kapsayan anlaşma için İstanbul’da bulunuyordu.

Ulukaya, imzalanan sponsorluk anlaşmasının töreninde "Ben ve Chobani, bundan sonra Türkiye'ye gelecek. Dünyanın bütün şirketlerine Türkiye'ye yatırım için bundan daha güzel bir zaman olamayacağını söylüyorum. Bu güzel ülke gibi fırsat, dünyada başka bir yerde yok. Pandemiden sonra birçok soruna rağmen bu ülke dimdik ayakta. Çok güzel bir ülke” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi