Fenerbahçe Duyurdu! Resmi İmza Yarın Atılıyor

Fenerbahçe, Chobani ile yapılan anlaşmanın ardından resmi imzaların yarın 12.00'de atılacağını duyurdu.

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Fenerbahçe Duyurdu! Resmi İmza Yarın Atılıyor
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Fenerbahçe, stadyum ismi ve Avrupa karşılaşmalarında giyeceği forma için Chobani ile dev bir anlaşmaya imza atarken, sarı-lacivertli kulüpten yeni bir açıklama geldi.

‘Fenerbahçe ve Chobani Arasında Tarihi İş Birliği: Geleceğe Atılan İmza’ başlığı ile yapılan duyuruda, “Kulübümüz ile ABD’nin ve dünyanın önde gelen gıda markalarından Chobani arasında, stadyum isim hakkı ve Futbol A Takımımızın Avrupa maçlarında forma göğüs sponsorluğunu kapsayan anlaşmanın resmi imzaları atılıyor” denildi.

Fenerbahçe Chobani ile stadyum isim sponsorluğu için 5+5, Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için 2+3 yıllığına anlaştığını duyurmuştu.

Sarı-lacivertli ekip, 10 yılda stat sponsorluğundan 100 milyon, forma sponsorluğundan ise 5 yılda en az 20 milyon gelir elde edeceğini açıklamıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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