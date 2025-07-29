Fenerbahçe Duyurdu! Resmi İmza Yarın Atılıyor
Fenerbahçe, Chobani ile yapılan anlaşmanın ardından resmi imzaların yarın 12.00'de atılacağını duyurdu.
Fenerbahçe, stadyum ismi ve Avrupa karşılaşmalarında giyeceği forma için Chobani ile dev bir anlaşmaya imza atarken, sarı-lacivertli kulüpten yeni bir açıklama geldi.
‘Fenerbahçe ve Chobani Arasında Tarihi İş Birliği: Geleceğe Atılan İmza’ başlığı ile yapılan duyuruda, “Kulübümüz ile ABD’nin ve dünyanın önde gelen gıda markalarından Chobani arasında, stadyum isim hakkı ve Futbol A Takımımızın Avrupa maçlarında forma göğüs sponsorluğunu kapsayan anlaşmanın resmi imzaları atılıyor” denildi.
Fenerbahçe Chobani ile stadyum isim sponsorluğu için 5+5, Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için 2+3 yıllığına anlaştığını duyurmuştu.
Sarı-lacivertli ekip, 10 yılda stat sponsorluğundan 100 milyon, forma sponsorluğundan ise 5 yılda en az 20 milyon gelir elde edeceğini açıklamıştı.
Kaynak: Haber Merkezi