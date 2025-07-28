Fenerbahçe Stadında Tabela Değişti! işte Yeni Hali

Fenerbahçe stadının adı sponsorluk anlaşması neticesinde resmen değişti. 'Chobani Stadyumu' tabelası stada eklendi.

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Fenerbahçe Stadında Tabela Değişti! işte Yeni Hali
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Fenerbahçe, dev sponsorluk anlaşmasının neticesinde stadının adını ‘Chobani Stadyumu’ olarak değiştirmişti.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe’nin stadındaki tabela değişiminin tamamlandığını duyurdu.

Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadının adı resmen 'Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi” oldu.

İşte yeni tabela:

Fenerbahçe Stadında Tabela Değişti! işte Yeni Hali - Resim : 1

Kaynak: Haber Merkezi

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