Fenerbahçe Stadında Tabela Değişti! işte Yeni Hali
Fenerbahçe stadının adı sponsorluk anlaşması neticesinde resmen değişti. 'Chobani Stadyumu' tabelası stada eklendi.
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Fenerbahçe, dev sponsorluk anlaşmasının neticesinde stadının adını ‘Chobani Stadyumu’ olarak değiştirmişti.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe’nin stadındaki tabela değişiminin tamamlandığını duyurdu.
Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadının adı resmen 'Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi” oldu.
İşte yeni tabela:
Kaynak: Haber Merkezi
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