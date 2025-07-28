Fenerbahçe'ye Talisca'dan Kötü Haber

Fenerbahçe'de Anderson Talisca'dan kötü haber geldi. Yıldız ismin Feyenoord maçlarının ilkinde forma giymesinin zor olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'ye Talisca'dan Kötü Haber
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Fenerbahçe’de Portekiz kampına götürülmeyen Anderson Talisca’dan bir kötü haber daha geldi. Sakatlığı bulunan Brezilyalı yıldızın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile oynayacağı ilk maçta da Brezilyalı yıldızın forma giymeyeceği bildirildi.

Feyenoord karşılaşmasının hazırlıkları için mesaiye başlayacak Fenerbahçe’de tedavileri devam eden Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek ve Becao’nun antrenmanlarda yer almayacağı belirtilmişti.

Koşulara başlayan Talisca’nın da ilk maçta forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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