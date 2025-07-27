Fenerbahçe'de Mourinho'nun 'Gözbebeği'nde İşlem Tamam: Feyenoord Maçında Sahada Olacak

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Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho’nun en çok istediği isimlerin başında gelen Milan Skriniar ile anlaşma sağladı.

Fabrizio Romano’nun haberine göre, yıldız oyuncu ile her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe PSG’nin de teklifi kabul etmesinin ardından Skriniar ile 2029’a kadar sözleşme imzalayacak.

Bu transferin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda oynanacak Feyenoord karşılaşmasına yetişmesi bekleniyor.

Fenerbahçe’nin Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda konuşan Başkan Ali Koç da transferin Feyenoord maçına yetişeceğini duyurmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi