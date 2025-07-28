Şampiyonlar Ligi'nde Rövanşlar Yarın Başlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları yarın oynanmaya başlanacak. İşte program...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçlarının heyecanı yarın yaşanmaya başlayacak. Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeni, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Shakhtar Donetsk-Beşiktaş eşleşmesinin galibiyle 3. eleme turunda rakip olacak.
2. ele turu rövanş maçlarının programı ise şöyle:
Yarın:
18.00 Kairat (Kazakistan) - KuPS Kuopio (Finlandiya) (0-2)
21.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Hamrun Spartans (Malta) (3-0)
21.00 Drita (Kosova) - Kopenhag (Danimarka) (0-2)
22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık) (1-0)
22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Slovan Bratislava (Slovakya) (0-4)
30 Temmuz Çarşamba:
19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Shelbourne (İrlanda) (3-0)
20.00 Malmö (İsveç) - RFS (Letonya) (4-1)
20.30 Ludogorets (Bulgaristan) - Rijeka (Hırvatistan) (0-0)
20.30 FCSB (Romanya) - Shkendija (Kuzey Makedonya) (0-1)
21.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) (1-1)
21.00 Ferencvaros (Macaristan) - Noah (Ermenistan) (2-1)
21.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Rangers (İskoçya) (0-2)
21.30 Breidablik (İzlanda) - Lech Poznan (Polonya) (1-7)
21.45 Salzburg (Avusturya) - Brann (Norveç) (4-1)
22.00 Servette (İsviçre) - Viktoria Plzen (Çekya) (1-0)
Kaynak: AA