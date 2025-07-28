Şampiyonlar Ligi'nde Rövanşlar Yarın Başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları yarın oynanmaya başlanacak. İşte program...

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Şampiyonlar Ligi'nde Rövanşlar Yarın Başlıyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçlarının heyecanı yarın yaşanmaya başlayacak. Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeni, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Shakhtar Donetsk-Beşiktaş eşleşmesinin galibiyle 3. eleme turunda rakip olacak.

2. ele turu rövanş maçlarının programı ise şöyle:

Yarın:

18.00 Kairat (Kazakistan) - KuPS Kuopio (Finlandiya) (0-2)

21.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Hamrun Spartans (Malta) (3-0)

21.00 Drita (Kosova) - Kopenhag (Danimarka) (0-2)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık) (1-0)

22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Slovan Bratislava (Slovakya) (0-4)

30 Temmuz Çarşamba:

19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Shelbourne (İrlanda) (3-0)

20.00 Malmö (İsveç) - RFS (Letonya) (4-1)

20.30 Ludogorets (Bulgaristan) - Rijeka (Hırvatistan) (0-0)

20.30 FCSB (Romanya) - Shkendija (Kuzey Makedonya) (0-1)

21.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) (1-1)

21.00 Ferencvaros (Macaristan) - Noah (Ermenistan) (2-1)

21.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Rangers (İskoçya) (0-2)

21.30 Breidablik (İzlanda) - Lech Poznan (Polonya) (1-7)

21.45 Salzburg (Avusturya) - Brann (Norveç) (4-1)

22.00 Servette (İsviçre) - Viktoria Plzen (Çekya) (1-0)

Kaynak: AA

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