Beşiktaş'ta Flaş Ayrılık Resmen Duyuruldu! Yeni Takımı Belli Oldu

Süper Lig ekibi Beşiktaş Bakhtiyor Zainutdinov'un takımdan ayrıldığını açıkladı. Zainutdinov'un yeni takımı belli oldu.

Beşiktaş'ta Flaş Ayrılık Resmen Duyuruldu! Yeni Takımı Belli Oldu
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Süper Lig ekibi Beşiktaş, kadro yapılandırma çalışmalarını sürdürürken, ayrılık haberleri de gelmeye başladı. Siyah-beyazlı ekip Bakhtiyor Zainutdinov’un takımdan ayrıldığını duyurdu.

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, Zainutdinov'un transferi için Rus ekibi Dinamo Moskova ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Beşiktaş'ta Flaş Ayrılık Resmen Duyuruldu! Yeni Takımı Belli Oldu - Resim : 1

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Bakhtiyor Zainutdinov’un nihai transferi hususunda Dinamo Moskova Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Bakhtiyor Zainutdinov’a kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Zaynutdinov, siyah-beyazlı takımla 49 resmi maçta çıkarken, 1 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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