Beşiktaş'ta Flaş Ayrılık Resmen Duyuruldu! Yeni Takımı Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig ekibi Beşiktaş, kadro yapılandırma çalışmalarını sürdürürken, ayrılık haberleri de gelmeye başladı. Siyah-beyazlı ekip Bakhtiyor Zainutdinov’un takımdan ayrıldığını duyurdu.

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, Zainutdinov'un transferi için Rus ekibi Dinamo Moskova ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Bakhtiyor Zainutdinov’un nihai transferi hususunda Dinamo Moskova Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Bakhtiyor Zainutdinov’a kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Zaynutdinov, siyah-beyazlı takımla 49 resmi maçta çıkarken, 1 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

Kaynak: Haber Merkezi