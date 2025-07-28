Beşiktaş'ta Flaş Ayrılık Resmen Duyuruldu! Yeni Takımı Belli Oldu
Süper Lig ekibi Beşiktaş Bakhtiyor Zainutdinov'un takımdan ayrıldığını açıkladı. Zainutdinov'un yeni takımı belli oldu.
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Süper Lig ekibi Beşiktaş, kadro yapılandırma çalışmalarını sürdürürken, ayrılık haberleri de gelmeye başladı. Siyah-beyazlı ekip Bakhtiyor Zainutdinov’un takımdan ayrıldığını duyurdu.
Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, Zainutdinov'un transferi için Rus ekibi Dinamo Moskova ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcumuz Bakhtiyor Zainutdinov’un nihai transferi hususunda Dinamo Moskova Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.
Bakhtiyor Zainutdinov’a kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Zaynutdinov, siyah-beyazlı takımla 49 resmi maçta çıkarken, 1 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.
Kaynak: Haber Merkezi