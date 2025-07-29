Kayserispor-Beşiktaş Maçının Biletleri Dudak Uçuklattı

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Kayserispor bilet fiyatlarını açıkladı. Fiyatlar dudak uçuklattı.

Kayserispor-Beşiktaş Maçının Biletleri Dudak Uçuklattı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’de 2025-2026 sezonun ilk haftasında evinde Beşiktaş’ı konuk edecek olan Kayserispor, karşılaşmanın bilet fiyatlarını açıkladı. Fiyatlar dudak uçuklattı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezonun ilk haftasında sahasında konuk edeceği Beşiktaş karşılaşmasının bilet fiyatlarını açıkladı. 10 Ağustos Pazar günü Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak zorlu karşılaşmanın biletleri 1 Ağustos Cuma günü satışa çıkacak. Kayserispor-Beşiktaş karşılaşmasının biletleri 2 bin 838 lira ile 5 bin 838 lira arasında değişirken, misafir tribün biletleri ise 3 bin 689 TL'den satışa sunulacak. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Birlikte güçlüyüz! Karşılıksız sevdamız için sezonun ilk maçında tribünde olalım, sevdamıza sahip çıkalım. Şimdi tam zamanı! Beşiktaş maçının biletleri satışa çıkıyor.

Bellona Kayserisporumuzun Trendyol Süper Lig 2025-2026 Sezonu 1. haftasında 10 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Beşiktaş ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından 1 Ağustos Cuma günü saat 11.00'de satışa sunulacak” ifadelerine yer verildi.

Kayserispor-Beşiktaş Maçının Biletleri Dudak Uçuklattı - Resim : 1

Beşiktaş'ın Kasası Dolacak! Gedson İçin ServetBeşiktaş'ın Kasası Dolacak! Gedson İçin ServetSpor

Kaynak: DHA

Etiketler
Beşiktaş Kayserispor
El Yazısı Kişilik Hakkında Ne Söylüyor? Her Harfin, Her Çizginin Anlamı Olabilir El Yazısı Kişilik Hakkında Ne Söylüyor? Her Harfin, Her Çizginin Anlamı Olabilir
Fenerbahçe Evinde Sahaya Çıkıyor Fenerbahçe Evinde Sahaya Çıkıyor
Fenerbahçe'nin Kritik Maçlarının Hakemleri Belli Oldu Fenerbahçe'nin Kritik Maçlarının Hakemleri Belli Oldu
Evdeki Bu Malzeme Meğer Bahçıvanların 'Sıvı Altın' Sırrıymış! Solmuş Bitkiler Bile Resmen Dile Geliyor Evdeki Bu Malzeme Meğer Bahçıvanların 'Sıvı Altın' Sırrıymış!
ÇOK OKUNANLAR
Türkler Bu Pasaporta Akın Ediyor: Schengen Dahil, Vizesiz 150 Ülke! Türkler Bu Pasaporta Akın Ediyor: Schengen Dahil, Vizesiz 150 Ülke!
Trabzonspor'un Kalecisi Uğurcan Çakır Monaco'da Uğurcan Çakır Monaco'da
Galatasaray'da Kriz! Teknik Heyete Karşı Takım Arkadaşlarını Dolduruşa Getirmiş Galatasaray'da Kriz! Teknik Heyete Karşı Takım Arkadaşlarını Dolduruşa Getirmiş
Özgür Özel Elindeki Anketi Açıkladı, Çok Net Konuştu! ‘Siyaseti Bırakırım’ Özgür Özel Elindeki Anketi Açıkladı, Çok Net Konuştu! ‘Siyaseti Bırakırım’
Galatasaray'da Okan Buruk Kaleci Meselesine El Attı! Görüntülü Görüşmesi Yetti Okan Buruk Kaleci Meselesine El Attı! Görüntülü Görüşmesi Yetti