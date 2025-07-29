Fenerbahçe'nin Kritik Maçlarının Hakemleri Belli Oldu

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Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda Feyenoord ile karşılaşacağı maçların hakemleri belli oldu.

UEFA’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, 6 Ağustos Çarşamba günü deplasmanda De Kuip Stadı'nda oynanacak ilk maçı, İsveçli hakem Glenn Nyberg yöneteceği, Nyberg'in yardımcılıklarını İsveç Futbol Federasyonundan Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist üstleneceği belirtildi. Karşılaşmanın dördüncü hakeminin ise Oscar Johnson olacağı belirtildi.

Müsabakada VAR'da Carlos del Cerro Grande, AVAR'da ise Juan Martinez Munuera görev yapacak.

RÖVANŞA RUMEN HAKEM

Fenerbahçe'nin Feyenoord ile yapacağı rövanş karşılaşmasında Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde 12 Ağustos Salı günü oynanacak mücadelede Kovacs'ın yardımcılıklarını Romanya Futbol Federasyonundan Mihai Marica ile Ferencz Tunyogi yapacak.

Maçın dördüncü hakemi Marcel Birsan olacak.

Karşılaşmada VAR'da Daniele Chiffi, AVAR'da ise Luca Pairetto, görev alacak.

Kaynak: AA