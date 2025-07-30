Ercan Saatçi’nin Acı Günü! Annesi Hayatını Kaybetti

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Bir döneme damgasını vuran ve kendi isimlerinden oluşan müzik grubuyla hafızalara kazınan İzel Çeliköz, Çelik Erişçi ve Ercan Saatçi, 1992'de yollarını ayırmış, 2022 yılında ise müzikseverleri şaşırtarak yeniden bir araya gelmişti. Gruptan gelen son gelişme hayranlarını üzdü.

Müzik kariyerine hem yapımcı hem de sanatçı kimliğiyle devam eden 57 yaşındaki Ercan Saatçi, annesinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Saatçi, takipçilerinden başsağlığı mesajları aldı.

CENAZE TÖRENİ BUGÜN

Nezahat Saatçi'nin cenaze töreniyle ilgili detaylar da belli oldu. Merhume, 30 Temmuz Salı günü, öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.

ERCAN SAATÇİ KİMDİR?

Ercan Saatçi 13 Mart 1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlköğrenimini Üsküdar Zeynep Kamil İlkokulu'nda yaptığı esnada mandolin, akordeon ve Türk Halk oyunları dersleri almaya başladı. Orta ve lise eğitimini Haydarpaşa Lisesi'nde yaparken bir süre Sabri Süha Ansen'den keman dersleri aldı.

Okulun müzik grubunu kurdu ve çeşitli liselerarası müzik yarışmalarına katıldı. 1985 yılında Ercan-Yavuz-Vahe adında bir grup kurdu. Bu grupta katıldığı yarışmalarda çeşitli ödüller aldı.

Kaynak: Haber Merkezi