Ercan Saatçi’nin Acı Günü! Annesi Hayatını Kaybetti

Şarkıcı Ercan Saatçi, acı haberi paylaştı. Saatçi, sosyal medya hesabından annesi Nezahat Saatçi'yi kaybettiğini duyurdu

Son Güncelleme:
Ercan Saatçi’nin Acı Günü! Annesi Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir döneme damgasını vuran ve kendi isimlerinden oluşan müzik grubuyla hafızalara kazınan İzel Çeliköz, Çelik Erişçi ve Ercan Saatçi, 1992'de yollarını ayırmış, 2022 yılında ise müzikseverleri şaşırtarak yeniden bir araya gelmişti. Gruptan gelen son gelişme hayranlarını üzdü.

Ercan Saatçi’nin Acı Günü! Annesi Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Müzik kariyerine hem yapımcı hem de sanatçı kimliğiyle devam eden 57 yaşındaki Ercan Saatçi, annesinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Saatçi, takipçilerinden başsağlığı mesajları aldı.

Ercan Saatçi’nin Acı Günü! Annesi Hayatını Kaybetti - Resim : 2

CENAZE TÖRENİ BUGÜN

Nezahat Saatçi'nin cenaze töreniyle ilgili detaylar da belli oldu. Merhume, 30 Temmuz Salı günü, öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.

ERCAN SAATÇİ KİMDİR?

Ercan Saatçi 13 Mart 1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlköğrenimini Üsküdar Zeynep Kamil İlkokulu'nda yaptığı esnada mandolin, akordeon ve Türk Halk oyunları dersleri almaya başladı. Orta ve lise eğitimini Haydarpaşa Lisesi'nde yaparken bir süre Sabri Süha Ansen'den keman dersleri aldı.

Okulun müzik grubunu kurdu ve çeşitli liselerarası müzik yarışmalarına katıldı. 1985 yılında Ercan-Yavuz-Vahe adında bir grup kurdu. Bu grupta katıldığı yarışmalarda çeşitli ödüller aldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ercan Saatçi
Son Güncelleme:
Tekirdağ'da 'Su' Çaresizliği! Bir Yanda Kaçış, Bir Yanda Kuyruk Bir Yanda Kaçış, Bir Yanda Kuyruk
İlişkilerde Sabır Taşını Çatlatan Taraflar İşte Bu Burçlardan Çıkıyor İlişkilerde Sabır Taşını Çatlatan Taraflar İşte Bu Burçlardan Çıkıyor
Çocuk Yargılamalarında Sistem Değişecek mi? Bakan Tunç’tan ‘Yeni Kategori’ Açıklaması Çocuk Yargılamalarında 'Yeni Kategori' Sinyali
Paraya Adını Veren Burçlar Açıklandı Paraya Adını Veren Burçlar Açıklandı
ÇOK OKUNANLAR
Rusya’da 8,8 Büyüklüğünde Deprem: Dünyada Tsunami Alarmı Verildi, Balinalar Kıyıya Vurdu, Tahliyeler Başladı Rusya’da 8,8 Büyüklüğünde Deprem: Dünyada Tsunami Alarmı Verildi, Balinalar Kıyıya Vurdu
Osimhen Gece Yarısı Uykuları Kaçırdı Osimhen Gece Yarısı Uykuları Kaçırdı
Arda Güler'in Umutları Tükendi Arda Güler'in Umutları Tükendi
AFAD Açıkladı: Konya'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem Konya Güne Depremle Başladı!
Gazeteci Cem Küçük'ün Acı Günü! Babası Fındık Bahçesinde Ölü Bulundu Cem Küçük'ün Babası Fındık Bahçesinde Ölü Bulundu