Narin Cinayeti Davasında Mahkeme Bölündü! Başkan İki İsim İçin 'Tahliye' İstedi, Ceza Dairesi İtiraz Etti

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Türkiye’nin yüreğini yakan Narin Güran cinayetine ilişkin dava sürerken yeni bir gelişme daha oldu. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran’ın avukatlarının istinaf başvurularını inceledi.

CEZALAR ONANDI

26 Mayıs'ta verilen kararda, mahkemenin 4 sanık hakkında verilen hapis cezaları oy çokluğuyla onanırken, Mahkeme Başkanı da gerekçelerini sıralayarak karara şerh koydu.

NEVZAT’IN GÖRÜNTÜLERİ NETLEŞTİRİLMELİ

Mahkeme Başkanı, şerhinde dosyadaki kamera kayıtları, baz raporları ve DNA bulgularının eksik ve yetersiz incelendiğini, özellikle Nevzat Bahtiyar’ın hareketlerinin detaylı görüntü analiziyle netleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

KARAR BOZULSUN TALEBİ

Anne, ağabey ve amcanın birlikte ve kısa sürede Narin’i öldürdüğü yönündeki kabulün akla ve hayatın olağan akışına aykırı olduğunu vurguladı. Ayrıca, PSA ve kıl örnekleri gibi kritik delillerin bilimsel olarak yeterince araştırılmadığını, tüm bu eksik incelemeler nedeniyle kararın bozulması gerektiğini ifade etti.

Mahkeme başkanı, sanıklar Yüksel ve Enes Güran hakkında verilen tutukluluk kararına muhalefet şerhinde, istinaf aşamasında sunduğu gerekçelerini belirtti.

Mahkeme başkanı ayrıca, Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ tarafından temyiz aşamasında sunulan Hindistan merkezli adli bilişim firması BFI’nın raporunda, olayın gerçekleştiği Arif'in ev ve ahır bölgesinde insan hareketliliği olmadığının tespit edildiğine dikkat çekti.

Bu raporun, Ulusal Kriminal Büro ve Prof. Labudde’nin hazırladığı raporlarla birlikte değerlendirildiğinde kesin kanaate varmaya yeterli nitelikte olmadığı, aksine mevcut şüpheyi daha da zayıflattığı görüşünü dile getirdi.

MAHMEKEME BAŞKANI 'TAHLİYE' İSTEDİ

Başkan, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kriterleri doğrultusunda, sanıklar Yüksel ve Enes Güran bakımından tutukluluğun devamının ölçüsüz ve hukuka aykırı olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi: Mevcut delil durumu itibariyle bu aşamadan sonra tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesinin Yargıtay incelemesi için geçecek süre de nazara alınarak telafisi mümkün olmayan mağduriyetlere neden olma ihtimalinin bulunduğu gözetilmek suretiyle haklarında CMK m.109/3-a-j uyarınca yurt dışına çıkamamak ve konutunu terk etmemek şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak derhal tahliyelerine karar verilmesi gerektiği kanaatiyle çoğunluğun tutukluluğun devamı yönündeki görüşüne katılmamaktayım.

Kaynak: DHA