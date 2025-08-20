Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) Çankaya Kapısı yakınlarında Mehmet Emin Fidan, isimli şahıs 'Beyaz Toros'u ateşe verdi. Yangına kısa sürede müdahale edilirken, aracı yakan şüpheli güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şüphelinin tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"19.08.2025 günü saat 09.00 sıralarında Çankaya İlçesi TBMM önü İçişleri Bakanlığı karşısında 33 FC 312 plakalı aracını yakan şüpheli M. E. F. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, adı geçen şüpheli, sevk edildiği Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğince 20.08.2025 tarihinde tutuklanmış olup, soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir."YILMAZ TUNÇ'TAN AÇIKLAMAAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:''Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde aracını ateşe veren şahıs hakkında, yürütülen soruşturma kapsamında Türk Ceza Kanunu’nun 170/1-a maddesi gereğince “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçundan yangın çıkarma fiili nedeniyle tutuklama kararı verilmiştir.Türk Ceza Kanunu’nun topluma karşı suçlar kısmında yer alan ve genel tehlike yaratan suçlar kapsamında değerlendirilen bu fiillerde, caydırıcılığın sağlanması, kamu düzeninin korunması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin temini için kararlılıkla hareket edilmektedir.''İçişleri Bakanlığı Açıkladı: Hurda Teşviki Bekliyordu, Beyaz Toros'u YaktıGüncelKurtulmuş'tan 'Beyaz Toros' Yorumu: 'Tarihte Kalmasını Umduğumuz Bir Süreçteyiz'Spor