Çeşme’nin Ardından Su Kabusu O İli Vurdu! Barajlar Kurudu, Felaket Büyüyor

Çeşme’deki zorunlu kesintilerin sona ermesinin hemen ardından Bodrum’da su krizi baş gösterdi. MUSKİ’nin açıkladığı programla bölgelerde planlı kesintiler başlıyor.

İzmir’in Çeşme ilçesinde haftalarca süren zorunlu su kesintileri, Karareis Barajı’ndan sağlanan suyun şebekeye verilmesiyle sona ermişti. İZSU’nun açıklamasına göre, Kutlu Aktaş Barajı’ndaki rezervin yüzde 5’in altına düşmesi nedeniyle 25 Temmuz’da başlayan kesintiler 24 Ağustos’ta bitirilmişti. Vatandaşlar rahat bir nefes alırken bu kez benzer bir sorun Bodrum’da yaşanıyor.

BARAJLARDA DOLULUK ORANI KRİTİK SEVİYEDE

Kuraklık ve yağış azlığı Bodrum’da da içme suyu kaynaklarını zor durumda bıraktı. İlçenin su ihtiyacını karşılayan Geyik ve Mumcular barajlarında doluluk oranı kritik seviyelere geriledi.

MUSKİ PLANLI KESİNTİLERİ DUYURDU

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ), su seviyelerindeki düşüş nedeniyle bazı bölgelerde planlı kesintiler uygulanacağını açıkladı. Yapılan duyuruda kesinti programı ve etkilenecek bölgelerle ilgili bilgilendirme paylaşıldı.

Açıklamada, "Mumcular Barajı'ndan Bodrum'a verilen suyun durdurulması sonucunda ilçemizde su kesintisi yapılmaktadır. Bodrum'da kesinti uygulanacak bölgeler; 13 Eylül saat 08.00 ile 14 Eylül saat 08.00 arasında ise Konacık, Bitez üst kotlar, Müskebi-Yahşi yalı bölgesi, Turgutreis GMK Bulvarı, Küçükbük alt kotlar, Koyunbaba, Gümüşlük alt kotlar, Bahçelievler alt kotlar, Torba üst kotlar, Yokuşbaşı, Çarşı, Umurca, Kumbahçe 14 Eylül saat 08.00 - 15 Eylül 08.00 arası Kumbahçe, Yokuşbaşı, Umurca'nın üst kotları Çırkan, Bitez sahil bölgesi, Müskebi köy içi, Turgutreis Turgut Özal Bulvarı, Küçükbük üst kotlar, Koyunbaba(muhtarlık bölgesi), Peksimet-Kadıkalesi sahil bölgesi, Turgutreis eski otogar üstü, Torba alt kotlar, Yeniköy, Türkkuyusu, Gümbet, Eskiçeşme, Cevatşakir, Cumhuriyet, Tepecik" denildi.

Kaynak: DHA

Su kesintisi Bodrum
