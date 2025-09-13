Erzincan'da 'Mutlu Gün' Kabusu! 106 Kişi Hastanelik Oldu

Erzincan’da bir düğünde ikram edilen yemek sonrasında 106 kişi hastanelik oldu. Mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvuranların zehirlendiği düşünülürken, tedavisi tamamlanan 22 kişi ise taburcu edildi.

Son Güncelleme:
Erzincan'da 'Mutlu Gün' Kabusu! 106 Kişi Hastanelik Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Altınbaşak beldesinde düzenlenen bir düğün yemeğinin ardından, çok sayıda kişi mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Zehirlenme şüphesiyle toplam 106 kişi tedavi altına alındı.

HASTANEYE AKIN ETTİLER

11 Eylül akşamı yaklaşık 350 davetlinin katıldığı düğünde, tavuk döner ikram edildi. Ertesi gün sabah saatlerinden itibaren mide rahatsızlığı yaşayan birçok vatandaş, şikayetlerini bildirmek üzere sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Erzincan'da 'Mutlu Gün' Kabusu! 106 Kişi Hastanelik Oldu - Resim : 1

İNCELEME BAŞLATILDI

Yoğun ihbarlar üzerine Erzincan Valiliği tarafından inceleme başlatıldı. Altınbaşak beldesine 8 ambulans ve 24 sağlık personeli yönlendirildi. Olayın ardından 106 kişi, Üzümlü Devlet Hastanesi ile Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

22 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Hastaneye kaldırılanlardan 22’si kısa sürede taburcu edilirken, 67 kişinin ayakta tedavisi yapıldı. 17 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Erzurum Düğün
Son Güncelleme:
Meteoroloji'den İstanbul Dahil Çok Sayıda İl İçin Uyarı: Sağanak ve Fırtına Geliyor Meteoroloji'den İstanbul Dahil Çok Sayıda İl İçin Uyarı
Üniversite Öğrencisinin Sır Ölümü Üniversite Öğrencisinin Sır Ölümü
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu Depremi! O İsim Bizzat Açıkladı: Transferi Bile İsteye… Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu Depremi
Transfer Dönemi Bitmeden Bombayı Patlattılar! Ali Koç Beşiktaş’ın Elinden Kaptı: Fenerbahçe’ye Belçikalı Orta Saha Fenerbahçe’ye Belçikalı Orta Saha
ÇOK OKUNANLAR
Bayrampaşa Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Hasan Mutlu Gözaltına Alındı Bir CHP'li Belediyeye Daha Operasyon
Vergi Oranları Değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Net Yanıt Vergi Oranları Değişiyor mu? Cevdet Yılmaz'dan Net Yanıt
Rusya'da Şiddetli Deprem! 7.7'yle Sallandı Rusya'da Şiddetli Deprem! 7.7'yle Sallandı
Kocaeli’nde Dehşet! Kız Arkadaşı ve Kardeşini Öldürdü, İntihar Etti! Kocaeli’nde Dehşet! Kız Arkadaşı ve Kardeşini Öldürdü!
Protestoların Ardından Nepal’de Tarihi Dönüm Noktası: İlk Kadın Başbakan Göreve Başladı Nepal’de Protestoların Ardından Tarihi Gün