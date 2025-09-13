Erzincan'da 'Mutlu Gün' Kabusu! 106 Kişi Hastanelik Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Altınbaşak beldesinde düzenlenen bir düğün yemeğinin ardından, çok sayıda kişi mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Zehirlenme şüphesiyle toplam 106 kişi tedavi altına alındı.

HASTANEYE AKIN ETTİLER

11 Eylül akşamı yaklaşık 350 davetlinin katıldığı düğünde, tavuk döner ikram edildi. Ertesi gün sabah saatlerinden itibaren mide rahatsızlığı yaşayan birçok vatandaş, şikayetlerini bildirmek üzere sağlık kuruluşlarına başvurdu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yoğun ihbarlar üzerine Erzincan Valiliği tarafından inceleme başlatıldı. Altınbaşak beldesine 8 ambulans ve 24 sağlık personeli yönlendirildi. Olayın ardından 106 kişi, Üzümlü Devlet Hastanesi ile Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

22 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Hastaneye kaldırılanlardan 22’si kısa sürede taburcu edilirken, 67 kişinin ayakta tedavisi yapıldı. 17 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

