Üniversite Öğrencisinin Sır Ölümü

Nevşehir’de bir süredir kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi, yaşadığı evde ölü bulundu. Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi TOKİ 4. Etap’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki üniversite öğrencisi A.T.’den uzun süre haber alamayan yakınları, genç öğrencinin yaşadığı eve geldi. Kapıyı açtıklarında A.T.’yi hareketsiz halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde A.T.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Olay Yeri İnceleme ekipleri evde inceleme yaptı. Ardından gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, A.T.’nin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak.

Kaynak: İHA