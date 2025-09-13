Üniversite Öğrencisinin Sır Ölümü

Nevşehir’de bir üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu. 21 yaşındaki gencin cansız bedenini yakınları buldu. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netleşecek.

Son Güncelleme:
Üniversite Öğrencisinin Sır Ölümü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Nevşehir’de bir süredir kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi, yaşadığı evde ölü bulundu. Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi TOKİ 4. Etap’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki üniversite öğrencisi A.T.’den uzun süre haber alamayan yakınları, genç öğrencinin yaşadığı eve geldi. Kapıyı açtıklarında A.T.’yi hareketsiz halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde A.T.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Olay Yeri İnceleme ekipleri evde inceleme yaptı. Ardından gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, A.T.’nin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belli olacak.

Kaynak: İHA

Etiketler
Üniversite Öğrenci
Son Güncelleme:
Kocaeli’nde Dehşet! Kız Arkadaşı ve Kardeşini Öldürdü, İntihar Etti! Kocaeli’nde Dehşet! Kız Arkadaşı ve Kardeşini Öldürdü!
İngiltere’ye Damga Vuracak! Ruben Amorim Canlı Yayında Altay Bayındır Bombasını Patlattı: Manchester United Tarihinde Bir İlk Manchester United Tarihinde Bir İlk
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu Depremi! O İsim Bizzat Açıkladı: Transferi Bile İsteye… Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu Depremi
Öz Büro İş'in Grevi 'Milli Güvenlik' Gerekçesiyle 2 Ay Ertelendi Öz Büro İş'in Grevi 'Milli Güvenlik' Gerekçesiyle Ertelendi
ÇOK OKUNANLAR
Bayrampaşa Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Hasan Mutlu Gözaltına Alındı Bir CHP'li Belediyeye Daha Operasyon
Vergi Oranları Değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Net Yanıt Vergi Oranları Değişiyor mu? Cevdet Yılmaz'dan Net Yanıt
Rusya'da Şiddetli Deprem! 7.7'yle Sallandı Rusya'da Şiddetli Deprem! 7.7'yle Sallandı
Kocaeli’nde Dehşet! Kız Arkadaşı ve Kardeşini Öldürdü, İntihar Etti! Kocaeli’nde Dehşet! Kız Arkadaşı ve Kardeşini Öldürdü!
Protestoların Ardından Nepal’de Tarihi Dönüm Noktası: İlk Kadın Başbakan Göreve Başladı Nepal’de Protestoların Ardından Tarihi Gün