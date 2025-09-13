Kocaeli’nde Dehşet! Kız Arkadaşı ve Kardeşini Öldürdü, İntihar Etti!

Kocaeli’de dehşet saçan olayda, Erhan Derse tabancayla kız arkadaşı İpek Genç ile kardeşi Abdullah Barış Genç’i öldürdü. Derse, ardından aynı silahla intihar etti.

Kocaeli’nde Dehşet! Kız Arkadaşı ve Kardeşini Öldürdü, İntihar Etti!
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Erhan Derse (37), apartmanın önünde kız arkadaşı İpek Genç (35) ile kardeşi Abdullah Barış Genç’e (23) tabancayla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği İpek Genç ve Abdullah Barış Genç kanlar içinde yere yığıldı. Erhan Derse, aynı silahı başına doğrultup ateşledi.

Silah seslerini duyan çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. İpek Genç ve kardeşi Abdullah Barış Genç ile Erhan Derse, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

