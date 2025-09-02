Anne Dehşeti! Doğurdu, Öldürdü, Çöpe Attı, Markete Gitti… Hem İfadesi Hem Kamera Görüntüleri Kan Dondurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

31 Ağustos sabah saatlerinde Beşiktaş Mecidiye Mahallesi Çevirmeci Sokak'ta çöpleri toplayan temizlik görevlileri, çöp konteynerinin yanında hareketsiz halde yatan bir bebek bulmuştu.

Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirlemiş, bebeğin vücudunda yanık ve kesik izlerine rastlanmıştı.

Bebeğin cansız bedeninin bulunduğu çöp konteyneri

Kısa süre sonra bebeğin annesinin Elif A. olduğu tespit edilmişti. Gözaltına alınan Elif A. bebeği kendi imkanlarıyla doğurduğunu, öldüğünü fark edince çöp konteynerine attığını söylemişti. Bebeği çöp konteynerine attıktan sonra markete alışveriş yapmaya gittiği öğrenilmişti.

Cinayet sonrası yapılan market alışverişinin güvenlik kamerası görüntüleri

Kan donduran olayda annenin ifadesinin detayları ve marketteki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Elif A., savcılıktaki ifadesinin ardından "canavarca hisle, altsoya ve kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçlamasıyla Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, Elif A.'nın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Bebeğini katleden Elif A.

KAN DONDURAN İFADE

Elif A. ifadesinde olay günü kasıklarında yoğun sancı hissettiğini ve evin kazan dairesinde tek başına doğum yaptığını anlattı.

Bebeğin göbek bağını makasla kestikten sonra, onu orada bıraktığını, ne yaptığını tam olarak hatırlamadığını söyledi.

Kısa süreliğine bebeğin ağladığını belirten anne, daha sonra bebeğin hareket etmediğini fark ettiğini ve cansız bedenini poşete koyarak sokağa bıraktığını ifade etti. Elif A., geçmişte geçirdiği beyin ameliyatı nedeniyle ciddi unutkanlık yaşadığını da öne sürdü.

Çocuğun imam nikahı kıydığı HY.’den olduğunu, ondan bir çocuğu daha olduğunu söyleyen anne, hamileliği boyunca şiddet gördüğünü, hamileliğini başta söylediğini ardından destek görmediğini söyledi.

Elif A. “İlk başta, 'Tamam' dedi ama sonradan ablamı arayıp, 'Biz ayrıldık, kardeşin ile beraber değiliz' demiş. Benim niyetim de ilk çocukta olduğu gibi doğurduktan sonra çocuğu ona vermekti. Doğum yaptıktan sonra bebek ağladı. Ben kordonunu kestim. Sonrasında hiçbir şey yapmadan, emzirmeden, üstünü örtmeden onu kazan dairesinde bıraktım. Ben bebeğin üzerindeki yaralanmaları yapıp yapmadığımı hatırlamıyorum. Doğum yaptıktan sonraki hiçbir süreci hatırlamıyorum. Ben bebeği orada bıraktıktan sonra kazan dairesinin bitişiğindeki evime geçtim. Eve bebek ağlama sesi hiç gelmedi. Kazan dairesine o gün içerisinde benden başka kimse girmedi” dedi.

