Denizli'de Krom Madeninde Göçük! 2 İşçiyi Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Denizli'de faaliyet gösteren bir krom madeninde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde bulunan bir krom madeninde göçük meydana geldi. İki madenci göçük altında kaldı.

Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi’nde faaliyet gösteren krom madeninde öğle saatlerinde göçük meydana geldi. Maden ocağının girişinden 20 metre ilerideki mesafede henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen göçükte, iki işçi göçük altına aldı.


Göçük meydana gelen bölgede bellerine kadar gömülü kalan iki işçiyle temas kuruldu. Mesai arkadaşlarını kurtarmak için seferber olan işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göçük altındaki işçileri kurtarmak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

