Meteoroloji'den İstanbul Dahil Çok Sayıda İl İçin Uyarı: Sağanak ve Fırtına Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde hava durumuna ilişkin yeni tahminlerini açıkladı. Buna göre yurdun kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Sakarya, Ankara, Çankırı, Kocaeli, İstanbul’un kuzey ilçeleri ile Eskişehir’in güney ve doğusu, Afyonkarahisar’ın doğusu, Konya’nın kuzey ve batısı, Kastamonu ve Kırklareli kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının doğu illerinde mevsim normallerine yakın, diğer bölgelerde ise normallerin üzerinde seyredeceği bildirildi.

FIRTINA UYARISI

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden eseceği, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında ise zaman zaman saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli eseceği öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ

Bölgesel tahminlere göre Marmara’da parçalı bulutlu hava hâkim olurken, İstanbul’un kuzeyi ile Kırklareli kıyılarında yağış görülecek. Ege’de Afyonkarahisar’ın doğusunda, İç Anadolu’da Ankara, Çankırı, Eskişehir ve Konya’nın bazı kesimlerinde, Karadeniz’de ise Sinop ile kıyı kesimlerde yerel sağanak yağış etkili olacak. Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise gökyüzü büyük ölçüde açık olacak.

