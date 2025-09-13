CHP’de Bir Kayyım Çatlağı Daha! İstanbul İl Krizi Genel Merkez’e Sıçradı, Taşınıyor mu?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesinin ardından mahkeme kararı ile CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, birkaç gün önce polis eşliğinde binaya giriş yapmıştı.

CHP, BİNAYI KAPATTI

Tekin'in binaya girişi sırasında gerginlik yaşanmıştı. CHP, bu olaylar sonrasında il başkanlığı binasını kapatma kararı almış, karar Yargıtay'a bildirilmişti. CHP ayrıca, il kongresinin 24 Eylül'de yenilenmesi için de başvuru yapmıştı.

Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yapılan başvuru kapsamında, olağanüstü il kongresinin yapılacağı, yeni il başkanı ve yönetim seçilene kadar il başkanlığının farklı bir adreste çalışmalarını sürdüreceği kaydedilmişti.

'YENİ BİNA ARIYOR'

CHP’nin il başkanlığı binasını kapatma kararı sonrasında dikkat çeken bir kulis ortaya çıktı. Nefes gazetesinde yer alan kulise göre, CHP yöneticileri Genel Merkez için yeni bina arıyor.

İddialara göre, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Aydın Milletvekili Bülent Tezcan olası butlan ve kayyım kararlarına karşı yeni bina arayışına başladı.

Yeni genel merkez binasının arandığı iddialarının ardından kulislerde “CHP bölünecek mi?” sorusu da gündem oldu.

Kaynak: Nefes gazetesi