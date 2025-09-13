Adalet Bakanı CHP’yi Hedef Aldı: 'CHP Yalan Üretim Merkezine Dönüştü'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'de düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları’nda önemli açıklamalar yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi’ni (CHP) sert sözlerle eleştiren Bakan Tunç "CHP Genel Merkezi adeta bir yalan üretim merkezine dönüştü" dedi.

"CHP ALGI OLUŞTURMAKLA MEŞGUL"

Muhalefetin bu süreçte yalnızca karalama siyaseti yürüttüğünü söyleyen Bakan Tunç "Biz bu millete hizmet ederken CHP sadece algı oluşturmakla meşgul. Parti sözcülerinin diliyle yayılan dezenformasyonlar, gerçekleri gölgeliyor. CHP Genel Merkezi neredeyse bir dezenformasyon fabrikasına dönüştü" ifadelerini kullandı.

AKP’li milletvekilleriyle birlikte kameraların karşısına geçen Bakan Tunç, Türkiye'nin son 23 yılda büyük bir dönüşüm geçirdiğini ve ülkenin her köşesine eser kazandırıldığını söyledi.

Konuşmasında terörle mücadeleye de değinen Bakan Tunç, Türkiye’nin güvenliğinin ve kardeşliğinin güçlenmesinin, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun temelini oluşturduğunu vurguladı.

Bakan Tunç, "Terör örgütlerinin ülkemize verdiği ekonomik zarar 2 trilyon doları buldu. Bu olmasaydı, Türkiye bugün çok daha farklı bir noktada olurdu. 50 bine yakın vatandaşımızı teröre şehit verdik. Ama artık son 1 yılda önemli bir eşiğe geldik" dedi.

“BU SÜREÇ BİR PAZARLIK DEĞİL”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrıların ardından terör örgütlerinin çözülmeye başladığını, bazı yapılanmaların dağılma sinyalleri verdiğini belirten Bakan Tunç “Bu süreç bir pazarlık değil. Şehit ailelerini üzecek, onların kalbini kıracak hiçbir adım atılmayacak. Barış kalıcı olmalı ama hiçbir taviz verilmeden” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA