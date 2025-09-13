Alev Alan Kamyonun İçinde Can Verdi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü feci şekilde can verdi. Sürücü, alev alan kamyonun içinde yanarak öldü. O anlar kameralara anbean yansıdı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Belenli Mahallesi'nde Abdülkadir Yener idaresindeki hafriyat kamyonu devrildi. Yener, kaza sonucu kamyonda çıkan yangında hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Yener'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kolluk kuvvetleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
kaza ölüm
Son Güncelleme:
Taraftarlar İstedi TFF Yerine Getirdi: Tarihi Finalle Çakışan Fenerbahçe-Trabzonspor Maçı İçin Flaş Karar TFF’den Derbiye ‘12 Dev Adam’ Düzenlemesi
Husiler’den İsrail’e Büyük Misilleme, Tel Aviv'de Tansiyon Yükseldi, Binlerce Kişi Sığınağa İndi Tel Aviv'de Tansiyon Yükseldi, Binlerce Kişi Sığınağa İndi
Adalet Bakanından Balıkesir’de Kritik Mesajlar: CHP’yi Hedef Aldı, Sürece İlişkin Net Konuştu Adalet Bakanından Balıkesir’de Kritik Mesajlar
Tarihi Başarımız Süper Lig'i Allak Bullak Etti! 12 Dev Adam'dan Derbiye Veto: Binlerce Tweet Yağdı 12 Dev Adam'dan Derbiye Veto
ÇOK OKUNANLAR
Bayrampaşa Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Hasan Mutlu Gözaltına Alındı Bir CHP'li Belediyeye Daha Operasyon
Özgür Özel-Özlem Çerçioğlu Görüşmesinde Bomba 'Ses Kaydı' İddiası Özgür Özel-Özlem Çerçioğlu Görüşmesinde Bomba 'Ses Kaydı' İddiası
CHP Kurultayı Davasına 2 Gün Kala Kulislerden Sızdı! Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkeze Gidecek mi? CHP Kurultayı Davasına 2 Gün Kala Kulislerden Sızdı
CHP’de Bir Kayyım Çatlağı Daha! İstanbul İl Krizi Genel Merkez’e Sıçradı, Taşınıyor mu? İstanbul İl Krizi Genel Merkez’e Sıçradı! Çarpıcı İddia CHP'yi Hareketlendirdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç Hayatını Kaybetti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hayatını Kaybetti