Alev Alan Kamyonun İçinde Can Verdi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Belenli Mahallesi'nde Abdülkadir Yener idaresindeki hafriyat kamyonu devrildi. Yener, kaza sonucu kamyonda çıkan yangında hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Yener'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kolluk kuvvetleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA