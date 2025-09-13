Akar Apartmanı Faciasında AKP’li İsimlere 'Bakanlık' Kalkanı: Soruşturma İzni Verilmedi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 19 kişinin hayatını kaybettiği Akar Apartmanı ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın, dönemin ve mevcut belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu dört kamu görevlisi hakkında soruşturma izni vermediği ortaya çıktı.

YENİ BELGELER EKLENDİ

İçişleri Bakanlığı’na bağlı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 Mart 2025 tarihinde aldığı kararla, AKP'li eski Nurdağı Belediye Başkanı Orhan Yılmaz, mevcut Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, eski Fen İşleri Müdür Vekili Arif Taşdoğan ve hayatını kaybeden fen memuru Hasan Çetin hakkında soruşturma izni vermedi. Söz konusu kararın, yürütülen adli soruşturma dosyasına ise yeni eklendiği öğrenildi.

KAÇAK KAT, RUHSAT UYUMSUZLUĞU

İlgili teknik raporda, binanın 14 Nisan 2014 tarihinde düzenlenen yapı ruhsatında 5 katlı olarak planlandığı ancak 6 katlı inşa edildiği, mimari proje ile ruhsat arasında ciddi uyumsuzluklar olduğu ve binanın taşıyıcı sisteminde donatı eksiklikleri bulunduğu vurgulandı. Bu unsurların, yıkımda etkili olduğu belirtildi.

Ayrıca, yapının 2007 Deprem Yönetmeliği’ne ve 3194 sayılı İmar Kanunu’na aykırı şekilde inşa edildiği tespit edildi.

"SORUMLULUK YOK" DENİLDİ

Raporda, söz konusu yapı için 2018 yılında yapı kayıt belgesi alındığı ve bu belgenin, yapı üzerindeki yıkım kararlarını ve idari yaptırımları kaldırdığı hatırlatıldı. Buna dayanarak, binanın depreme dayanıklılığından maliklerin sorumlu olduğu, kamu görevlilerinin ise herhangi bir sorumluluk taşımadığı belirtildi.

Ayrıca, depremde Nurdağı Belediyesi binasının da yıkıldığı ve bu nedenle bazı belgelerin sunulamadığı kaydedildi.

KARARA TEPKİ: “İTİRAZ EDECEĞİZ”

Soruşturma izninin verilmemesine müşteki avukatları tepki gösterdi. Avukatlar, kararın üst mercilere taşınacağını ve sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin de yargı önüne çıkarılması gerektiğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Akar Apartmanı yıkılmış, 19 kişi hayatını kaybetmişti. Deprem sonrası belediye binasının da iş makineleriyle yıkıldığı ve bu yıkımın bazı belgelerin ortadan kaldırılması amacıyla yapılmış olabileceği yönünde çeşitli iddialar gündeme gelmişti.

Kaynak: ANKA