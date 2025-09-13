Antalya'da Kadın Cinayeti! Eski Eşini Boğarak Öldürdü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde Hanım Biçer (30), eski eşi Hızır Çelik (32) tarafından boğularak öldürüldü. Olay sonrası teslim olan Çelik’in, ilk ifadesinde “Eski konuları açınca kendimi kaybettim” dediği öğrenildi.

Cinayet, saat 01.00 sıralarında Güzeloba Mahallesi’ndeki 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Yaklaşık bir hafta önce taşındığı evde bulunan Hanım Biçer, eski eşi Hızır Çelik ile buluştu. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çelik, Biçer’i eşarpla boğduktan sonra yüzüne yastık bastırarak öldürdü.

Olaydan 16 saat sonra Biçer’in kardeşlerini arayan Çelik, “Eşimi öldürdüm, gidip teslim olacağım” diyerek telefonu kapattı. Ardından Döşemealtı Polis Merkezi Amirliği’ne giderek teslim oldu.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Siteye giriş anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Biçer ve Çelik’in birlikte eve girdikleri, bir süre sonra ise Çelik’in tek başına, elinde poşetle evden çıktığı görüldü. Çelik’in merdivenlerde durup tekrar eve baktığı, ardından siteyi terk ettiği anlar da kayıtlara geçti.

AİLEDEN 'PLANLI CİNAYET' İDDİASI

Hanım Biçer’in cenazesi, ağabeyleri Resul ve Recep Biçer tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Resul Biçer, kardeşinin eski eşi tarafından kandırıldığını söyleyerek, "Gel sana ev tutacağım, çocukları vereceğim demiş, sonra canına kıymış" ifadelerini kullandı.

Recep Biçer ise cinayetin tasarlanarak işlendiğini öne sürdü:

"Kardeşimi kandırdı, eve götürdü ve planlı bir şekilde öldürdü. Adaletin en ağır cezayı vermesini istiyoruz."

Otopsi işlemleri tamamlanan Hanım Biçer’in cenazesi yakınları tarafından alınarak Kepez ilçesindeki Varsak Mezarlığı’na defnedildi. Ağabeylerin cenaze sırasında güçlükle ayakta durduğu görüldü.

'KENDİMİ KAYBETTİM'

Sabah erken saatlerde Cinayet Büro Amirliği’ndeki ifade işlemi tamamlanan Hızır Çelik ise sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. İlk ifadesinde eve beraber gittiklerini, Hanım Biçer'in eski konuları açtığı esnada kendisini kaybettiğini ve olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

Hanım Biçer ve Hızır Çelik’in yaklaşık 8 yıl süren evliliklerinin ardından 8 ay önce boşandıkları, 5 ve 7 yaşlarında iki erkek çocuklarının bulunduğu öğrenildi.

