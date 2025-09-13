'Cübbeli Ahmet'in Oğlunun Düğünü Gündem Oldu... Hiç Kadın Yok!

Cübbeli Ahmet’in oğlu Ömer Faruk Ünlü evlendi, düğün yalnızca erkeklerin katılımıyla gerçekleşti. Görüntülerde davetliler topluca dua ederken, kadınların bulunmaması dikkat çekti.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün oğlu Ömer Faruk Ünlü, düzenlenen törenle evlendi. Düğün görüntülerinde yalnızca erkeklerin bulunması dikkat çekti.

ERKEKLERE ÖZEL TÖREN

Paylaşılan videolarda, davetlilerin topluca dua ettiği, birlikte yemek yediği ve sohbet ettiği anlar yer aldı. Görüntülerde, damattan daha çok Ahmet Mahmut Ünlü’nün ön planda olduğu görüldü. Kadınların yer almadığı düğün görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcıların bir kısmı törenin dini hassasiyetlerle bu şekilde yapıldığını savunurken, bir kısmı ise eleştirilerde bulundu.

