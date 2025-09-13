'Cübbeli Ahmet'in Oğlunun Düğünü Gündem Oldu... Hiç Kadın Yok!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün oğlu Ömer Faruk Ünlü, düzenlenen törenle evlendi. Düğün görüntülerinde yalnızca erkeklerin bulunması dikkat çekti.

ERKEKLERE ÖZEL TÖREN

Paylaşılan videolarda, davetlilerin topluca dua ettiği, birlikte yemek yediği ve sohbet ettiği anlar yer aldı. Görüntülerde, damattan daha çok Ahmet Mahmut Ünlü’nün ön planda olduğu görüldü. Kadınların yer almadığı düğün görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcıların bir kısmı törenin dini hassasiyetlerle bu şekilde yapıldığını savunurken, bir kısmı ise eleştirilerde bulundu.

