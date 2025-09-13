Mersin’de Facia! Yolcu Otobüsüyle Tır Çarpıştı, Ölü ve Yaralılar Var
Mersin’de yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kaza ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Yaralı ve ölü sayısı henüz netleşmemişken, kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Mersin’in Mut ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası, büyük bir faciaya dönüştü.
OTOBÜS DEVRİLDİ
Karaman yolu üzerindeki Burunköy mevkiinde, bir yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu otobüs devrilirken, tır ise hurdaya döndü.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Çarpışma sonrası çok sayıda kişi yaralanırken, can kaybının da yaşandığı bildirildi. Yetkililerden henüz net bir can kaybı sayısı açıklanmadı.
Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmaları devam ederken, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
