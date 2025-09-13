Mersin’de Facia! Yolcu Otobüsüyle Tır Çarpıştı, Ölü ve Yaralılar Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mersin’in Mut ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası, büyük bir faciaya dönüştü.

OTOBÜS DEVRİLDİ

Karaman yolu üzerindeki Burunköy mevkiinde, bir yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu otobüs devrilirken, tır ise hurdaya döndü.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Çarpışma sonrası çok sayıda kişi yaralanırken, can kaybının da yaşandığı bildirildi. Yetkililerden henüz net bir can kaybı sayısı açıklanmadı.

Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmaları devam ederken, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA