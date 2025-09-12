Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: CHP’de İkinci ‘Özlem’ Vakası! O İsim AKP Saflarına Katılıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MKYK toplantısında gündemdeki iç ve dış siyasi gelişmeleri değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in AKP saflarına katılacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AKP Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Toplantıda, CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in AKP’ye geçeceği duyuruldu.
KATILIM TÖRENİ HAFTA SONU GERÇEKLEŞEBİLİR
Toplantıda verilen bilgilere göre, Özlem Vural Gürzel ile birlikte CHP’den ayrılan Beykoz Belediye Meclis üyelerine, AKP rozeti takılması bekleniyor. Söz konusu törenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cumartesi günü katılacağı AKP Teşkilat Akademisi kapanış programında yapılacağı bildirildi.
YEREL YÖNETİMLERDEN PEŞ PEŞE KATILIMLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sırasında Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan’a da AKP rozetlerini taktı.
ÇERÇİOĞLU'NUN GEÇİŞİ GÜNDEM OLDU
Geçtiğimiz ay Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu AKP'ye katılmıştı. Çerçioğlu'nun geçişi tepki çekmişti.
Kaynak: Haber Merkezi