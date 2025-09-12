Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: CHP’de İkinci ‘Özlem’ Vakası! O İsim AKP Saflarına Katılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MKYK toplantısında gündemdeki iç ve dış siyasi gelişmeleri değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in AKP saflarına katılacağını duyurdu.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: CHP’de İkinci ‘Özlem’ Vakası! O İsim AKP Saflarına Katılıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AKP Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Toplantıda, CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in AKP’ye geçeceği duyuruldu.

KATILIM TÖRENİ HAFTA SONU GERÇEKLEŞEBİLİR

Toplantıda verilen bilgilere göre, Özlem Vural Gürzel ile birlikte CHP’den ayrılan Beykoz Belediye Meclis üyelerine, AKP rozeti takılması bekleniyor. Söz konusu törenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cumartesi günü katılacağı AKP Teşkilat Akademisi kapanış programında yapılacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: CHP’de İkinci ‘Özlem’ Vakası! O İsim AKP Saflarına Katılıyor - Resim : 1
Özlem Vural Gürzel

YEREL YÖNETİMLERDEN PEŞ PEŞE KATILIMLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sırasında Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan’a da AKP rozetlerini taktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: CHP’de İkinci ‘Özlem’ Vakası! O İsim AKP Saflarına Katılıyor - Resim : 2

ÇERÇİOĞLU'NUN GEÇİŞİ GÜNDEM OLDU

Geçtiğimiz ay Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu AKP'ye katılmıştı. Çerçioğlu'nun geçişi tepki çekmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Gürsel Tekin'den CHP'de Krizi Büyütecek Sözler: 'İl Binası Neredeyse Oradayız' Krizi Büyütecek Sözler
Bahçeli'den Kritik Mesajlar: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan 2028'de de Devam Etmeli, Ahmet Türk Göreve İade Edilmeli' Bahçeli'den Kritik Mesajlar: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan 2028'de de Devam Etmeli'
Fenerbahçe Büyük Yükten Kurtulmuş: Bu Kadarı Da Pes Livakovic! Yeni Takımına Ayak Basar Basmaz Kriz Çıkardı Yeni Takımına Ayak Basar Basmaz Kriz Çıkardı
Trabzonspor Andre Onana’ya Kavuştu! Uçaktan İner İnmez Fenerbahçe’ye Gözdağını Verdi Fenerbahçe’ye Gözdağını Verdi
ÇOK OKUNANLAR
Diyarbakır'da Korkunç Olay! Yerde Yatan Keçiye Dokununca Öldü Diyarbakır'da Korkunç Olay! Yerde Yatan Keçiye Dokununca Öldü
Kurultay Davası Sonrası Kılıçdaroğlu'nun Planı Belli Oldu: Genel Merkezde 'Yatak' Detayı Kurultay Davası Sonrası Kılıçdaroğlu'nun Planı Belli Oldu: Genel Merkezde 'Yatak' Detayı
Gürsel Tekin'den CHP'de Krizi Büyütecek Sözler: 'İl Binası Neredeyse Oradayız' Krizi Büyütecek Sözler
Bahar Feyzan ile Emrah Gülsunar Arasında ‘Özgür Özel’ Tartışması: ‘Özel’de Suç Bulandan Şüphe Ederim’ Bahar Feyzan ile Emrah Gülsunar Arasında ‘Özgür Özel’ Tartışması
Kocaeli'de Depo Yangını Kontrol Altına Alındı Kocaeli'de Depo Yangını! Ekipler Sevk Edildi