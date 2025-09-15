CHP'de Tarihi Gün: Özgür Özel, Kurultay Davası Gölgesinde MYK'yı Topladı

CHP’nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan dava, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü ve ileri bir tarihe ertelendi. Kurultaylarda usulsüzlük iddialarını içeren dava, parti içi dengeleri etkileyebilir. Aynı saatlerde toplanan MYK'da, olası “mutlak butlan” kararına karşı izlenecek yol değerlendirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), tarihinin en kritik günlerinden birini yaşadı. Kurultay sürecine ilişkin açılan davanın beşinci duruşması bugün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, davayı ileri bir tarihe erteledi.

Dava, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’te gerçekleştirilen 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan ve birleştirilen dosyaları kapsıyor. Kurultaylarda usulsüzlük ve şaibe iddialarına dayanan dava, parti içi dengeleri etkileme potansiyeli taşıyor.

Duruşmayla eş zamanlı olarak CHP Genel Merkezi'nde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sabah saat 09.40’ta genel merkeze gelirken, MYK toplantısı saat 10.00’da başladı. Parti yönetimi, mahkemenin alabileceği olası "mutlak butlan" kararı karşısında atılacak adımları bu toplantıda değerlendirmeye aldı.

