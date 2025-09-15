CANLI | Tüm Gözler Ankara'da! CHP Kurultay Davası Bugün Görülüyor, 'Mutlak Butlan' Kararı Çıkacak mı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) geleceğini etkileyebilecek kritik dava, bugün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde saat 10.00'da başlayacak. Dava, partinin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'te yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptalini talep ediyor.

İddialar, kurultaylarda usulsüzlük, rüşvet ve oy satın alma gibi suçlamaları içeriyor; mahkemenin "mutlak butlan" kararı vermesi halinde mevcut yönetimin meşruiyetini yitirme olasılığı var. Böyle bir ihtimalde ise gözler eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilecek ve partinin başına 'kayyım' olarak gelip gelmeyeceğine yönelik kararı beklenecek.

Parti genel merkezinde ve mahkeme önünde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, CHP lideri Özgür Özel duruşmayı Genel Merkez'den takip ediyor. Karar, Türk siyasetinde deprem etkisi yaratabilir; gözler Ankara'da.

10.20 DURUŞMADA GERGİNLİK

Davacı vekili avukat Yusuf Üregen, beyanında 'suç organizasyonu' deyince CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer tepki gösterdi. Taşkın, "Ortada daha suç yok" dedi. CHP’li avukatlar ise "Ortada bitmiş dava mı var? Kesinleşmiş ceza mı var? Suç örgütü kriminal faaliyet ifadeleri ne demek oluyor?" diye tepki gösterdi.

10.00 DAVA BAŞLADI

CHP'nin kurultay davası başladı.

09.50 AVUKATLAR SALONA GİRDİ

Avukatlar, CHP'nin kurultay davasının görüleceği Ankara 42. Asliye Mahkemesi Duruşma Salonu’na girdi.

09.45 HAKİM SALONA GELDİ

Tüm gözlerin çevrildiği Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde hakimin salona geldiği öğrenildi.

09.15 ADLİYE ÖNÜNE POLİS YIĞINAĞI

Duruşma öncesi davanın görüleceği Dışkapı Adliyesi'nde alınan geniş güvenlik önlemleri dikkati çekti.

🔴 Tüm gözler Ankara'da... CHP'nin kaderi bu davaya bağlı!



Geçtiğimiz üç duruşmadaki durumun aksine bugün görülecek duruşma öncesi dokuz otobüsle çok sayıda çevik kuvvet polisi adliye önünde hazır bekletiliyor.

Dışkapı Adliyesi önüne polisleri taşıyan dokuz otobüs getirildi.

Duruşmaya basının da ilgisi yoğun. Pek çok farklı basın kuruluşundan gazeteci sabahın erken saatlerinden itibaren adliye önünde yerini aldı.

DAVA NASIL BAŞLADI?

Dava, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler tarafından açıldı. Davacılar, 38. Olağan Kurultay'da Özgür Özel'in genel başkan seçilmesini sağlayan oyların "para karşılığı satın alındığı" ve kurultayın "anayasal ihlallerle sakatlandığı" iddiasında bulundu ve bunun üzerine iptal talepli dava açtı. Bu süreç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasıyla paralel ilerledi; iddianamede Ekrem İmamoğlu, Cemil Tugay ve Özgür Çelik gibi isimler dahil 12 şüpheli hakkında "oylamaya hile karıştırma" suçundan 1-3 yıl hapis cezası isteniyor. Kemal Kılıçdaroğlu ise mağdur sıfatıyla dosyada yer alıyor.

Mahkeme, önceki duruşmalarda ceza davasındaki görevsizlik itirazlarını bekleme kararı aldı. 30 Haziran celsesinde dava 8 Eylül'e, CHP avukatlarının talebiyle ise partinin kuruluş haftasını dikkate alarak 15 Eylül'e ertelendi. CHP avukatı Çağlar Çağlayan, "Sandık sonucu ortaya çıktı, dava konusuz kaldı" diyerek Yargıtay içtihatlarına atıfta bulundu.

KULİSLERDEKİ SENARYOLAR NELER?

Son haftalarda dava, CHP'de gerilimi artırdı. 2 Eylül'de İstanbul 38. Olağan İl Kongresi iptal edilerek Özgür Çelik ve yönetimine kayyım atandı; yerine Gürsel Tekin getirildi ve Özel, Tekin'in ihraç edildiğini açıkladı. Bu karar, Ataşehir, Bakırköy gibi ilçelerdeki kongreleri de durdurdu. Parti kulislerinde, benzer bir "tedbiren kayyım" veya "mutlak butlan" kararının genel merkeze sıçrayabileceği konuşuluyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'yi "siyasi komaya girdi" diye eleştirirken, yandaş yazar Abdulkadir Selvi, mutlak butlan durumunda Kılıçdaroğlu'nun 18 Eylül'de yönetime dönebileceğini yazdı.

Özgür Özel cephesi, her senaryoya hazırlık yapıyor: Olağan kurultay takvimi başlatıldı, delegelerin imzasıyla 21-22 Eylül'de olağanüstü kurultay planlandı. Özel, Kılıçdaroğlu'na "Yargı darbesi karşısında güvence ol" çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar ise aylardır hazırlık yaptıklarını, partiyi "yenilemek" için 1-1,5 yıl içinde kurultay istediklerini belirtiyor. Erteleme ihtimali de masada; iktidarın CHP'yi "sürekli dava gündemiyle meşgul etme" stratejisi olduğu yorumları yapılıyor.

OLASI SONUÇLAR NE OLABILIR?

Mutlak Butlan Kararı : Kurultaylar yok hükmünde sayılır, Kılıçdaroğlu dönemi yönetimine (2023 öncesi) dönülür. Özel ve ekibi görevden alınır, kayyum atanabilir. Bu, CHP'de bölünme riskini artırır.

: Kurultaylar yok hükmünde sayılır, Kılıçdaroğlu dönemi yönetimine (2023 öncesi) dönülür. Özel ve ekibi görevden alınır, kayyum atanabilir. Bu, CHP'de bölünme riskini artırır. İptal veya Erteleme : Temyiz süreçleri uzar, mevcut yönetim devam eder ama meşruiyet tartışması büyür.

: Temyiz süreçleri uzar, mevcut yönetim devam eder ama meşruiyet tartışması büyür. Red Kararı: Dava düşer, Özel'in liderliği pekişir.

