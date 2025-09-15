Yandaş Yazar Yazdı: İşte CHP’yi Bekleyen 3 Senaryo

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tüm Türkiye'nin gözü bugün görülecek kurultay davasında. Mahkemeden 'mutlak butlan' kararı çıkması da gündemde. Bir süredir olası senaryolar konuşuluyor. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de gerçekleşmesi mümkün 3 senaryoyu kaleme aldı.

"Sadece CHP açısından değil, Türk siyaseti açısından da kritik bir gün olacak. Çünkü siyasette taşlar yerinden oynayacak. Dengeler yeniden belirlenecek." ifadelerini kullanan Selvi, tüm gözlerin bugün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin vereceği kararda olacağını hatırlattı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada bugün karar çıkması bekleniyor.

OLASI SENARYOLAR

Üç ihtimalin söz konusu olduğunu söyleyen Selvi, bunlardan birincisinin 'mahkemenin ertelenmesi' olduğunu yazdı ve "Bu ihtimale az prim veriliyor. Ama bana göre yok hükmünde değil. Neden olmasın?" ifadelerini kullandı.

İkinci senaryo olarak 'Butlan kararı çıkar ama tedbir kararı çıkmaz' diye yazan Selvi, "Bu Özgür Özel yönetimine mutlak butlan kararını İstinaf’a ve temyize götürme hakkı verir. Mutlak butlanın uygulanması için temyiz kararının sonucu beklenir. Bu durumda karar etkili olmaz. Kadük olabilir. Bu da bir ihtimal olarak değerlendiriliyor." bilgisini aktardı.

'EN ÇOK SATIN ALINAN İHTİMAL...'

Son senaryonun 'tedbirli mutlak butlan kararı çıkması' olduğunu belirten Selvi, şunları kaydetti:

"Üzerinde en fazla durulan, büyük tartışmalara yol açan ise tedbirli mutlak butlan kararının verilmesi. Karar 15’inde çıkar, tedbir kararının gereği Kemal Kılıçdaroğlu’nun yönetime getirilmesi ise 18 Eylül’de resmi bir yazı ile bildirilir deniliyor. En çok satın alınan ihtimal bu. Kemal Kılıçdaroğlu’nu göreve getirecek bir karar çıktığı takdirde CHP direnecek. Ben makarna stokladılar, kasa kasa limon aldılar, gaz maskeleri sipariş ettiler demiyorum. Ama en azından 21 Eylül’de yapacakları olağanüstü kurultaya kadar Genel Merkez’de nöbet tutacaklar."

Bugün görülecek mahkemede 'mutlak butlan' kararı çıkarsa, Özgür Özel görevden uzaklaştırılarak yerine eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu gelecek

MUTLAK BUTLAN DAVASI NEDİR?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada bugün karar çıkması bekleniyor. Gündem olan “mutlak butlan” kavramı, kurultayın yok hükmünde sayılması anlamına geliyor. Böyle bir karar çıkması halinde CHP’nin mevcut yönetimi görevden uzaklaştırılabilecek. Ancak CHP yönetimi, iddiaların asılsız olduğunu belirterek davanın reddini istiyor.

İddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mağdur, dava açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a müşteki sıfatıyla yer alıyor. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin aralarında İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de arasında bulunduğu 12 şüpheli hakkında "oylamaya hile karıştırma" suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Bugün görülecek mahkemede 'mutlak butlan' kararı çıkarsa, Özgür Özel ve kurmayları görevden uzaklaştırılarak yerine eski başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve onun A Takımı gelecek.

Kaynak: Hürriyet