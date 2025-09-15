İYİ Parti'de Toplu İstifa Dalgası

İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak, 6 ilçe başkanıyla birlikte partisinden istifa ettiğini açıkladı. Uçak, istifa gerekçesini, partisinin kuruluş ilkelerinden uzaklaşmasına bağladı.

İYİ Parti Sakarya’da toplu istifa gerçekleşti. İl Başkanı Ahmet Uçak, yaptığı yazılı açıklamayla görevinden ayrıldığını duyurdu. Uçak’a, 6 ilçe başkanı da eşlik etti. 2017’den bu yana partide çeşitli görevlerde bulunduğunu belirten Uçak, “Sonuçları ne olursa olsun bu hesapları yapanların karşısında dimdik durduk ve duracağız. Bizim davamız Türkiye davasıdır, sevdamız Sakarya sevdasıdır” ifadelerini kullandı.

'HİZMET MENFAATE DÖNÜŞTÜ'

Partinin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını savunan Uçak, “Hizmetin menfaate, liyakatin şahsi hesaplara dönüştüğünü üzülerek görüyorum. Eğer il başkanlığı makamı, inandığımız doğruları söylememize ve Sakarya’nın menfaatlerini savunmamıza engel olacaksa, o makamda bir saniye dahi durmayız” dedi. Uçak’ın ardından Akyazı İlçe Başkanı Bekir Uzun, Geyve İlçe Başkanı Remzi Sönmez, Hendek İlçe Başkanı Fatih Bayındır, Sapanca İlçe Başkanı Ali Ceylan, Söğütlü İlçe Başkanı Necati Acar ve Taraklı İlçe Başkanı Yakup Kara’nın da istifa ettiği açıklandı.

