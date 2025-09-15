Hikmet Çetin MHP Liderine Ne Önerdi? 'Bugün Bile Başarılı Olacağına İnanıyorum'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP'nin eski Genel Başkanlarından Hikmet Çetin, Türkiye siyasetinin gündemindeki kritik konulara dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. T24 yazarı Cansu Çamlıbel'e konuşan Çetin, MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmelere ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı.

Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yol yürümeye devam etmek istediğini söyleyen Çetin, görüşmelerinde CHP-MHP koalisyonunu üstü kapalı şekilde gündeme getirdiğini anlattı.

Hikmet Çetin ve Devlet Bahçeli

TÜRKEŞ'LE ANISINI ANLATTI

"O dönemde bir CHP-MHP koalisyonu kurulabilseydi 12 Eylül olmazdı’ demişti, ben de aynı kanaatteyim" ifadelerini kullanan Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi Sayın Bahçeli’ye bir anımı anlattım. 12 Eylül'de Alparslan Türkeş’i gözaltına aldılar, sonra bıraktılar. Yıllar sonra ben bir gün Ankara Oran’da yürüyüş yaparken kendisiyle karşılaştım. Arkasında beş altı kişiyle, korumalarıyla o da yürüyordu. Türkeş o kısa sohbette bana şöyle dedi: 'Eğer 12 Eylül’den önce CHP ile MHP koalisyon yapsaydı, sokaklarda anarşi biterdi ve 12 Eylül olmayabilirdi.' Sonra bana 'Siz ne düşünüyordunuz?' diye sordu. Ben dedim ki: 'Ben de o sırada kesinlikle böyle düşünüyordum. Vedat Dalokay ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi – MHP koalisyonunun çok şeyi halledeceğini düşünüyordum. Bence de bu yapılabilseydi 12 Eylül de olmayabilirdi.' Sonra ülkücülerin o dönem yaptığı bazı şeyleri eleştirince Türkeş 'Her şeyi kontrol edebildiğinizi sanıyorsunuz. Oysa bazı şeyleri ben de kontrol edemedim. Beni de aştılar' dedi."

Özgür Özel ve Hikmet Çetin

"Peki siz Alparslan Türkeş ile yıllar önce aranızda geçen bu sohbeti bugünün konjonktüründe MHP lideri Devlet Bahçeli’ye neden anlatma gereği duydunuz?" sorusuna yanıt veren Çetin, "Ben hala bugün bile CHP ile MHP'nin koalisyonu çok başarılı olacağına inanıyorum." dedi.

Bahçeli'nin konuyla ilgili yorum yapmadığını söyleyen Çetin, sadece dinlediğini aktardı.

Kaynak: T24