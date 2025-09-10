CHP’li Başkanlar için MHP’den Kritik Yorum: Feti Yıldız’dan Tutuksuz Yargılama Sinyali, 'Adım Atılabilir’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eski CHP genel başkanlarından Hikmet Çetin, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve hukukçu kimliğiyle tanınan Feti Yıldız ile gerçekleştirdiği görüşmede, tutuklu CHP’li belediye başkanlarının durumunu gündeme taşıdı.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk’ün aktardığına göre, görüşmede MHP’li Yıldız’ın, tutuksuz yargılama konusunda adım atılabileceğine dair işaret verdiği belirtildi.

MHP'li Feti Yıldız, Hikmet Çetin ile görüştü

TUTUKLU BELEDİYE BAŞKANLARI GÜNDEME GELDİ

Hikmet Çetin, Yıldız ile yaptığı görüşmede özellikle tutuklu belediye başkanlarının yargılanma sürecine dikkat çekti. Çetin, “Belediye başkanlarının yargılamaları başladığında tutuksuz yargılanmaları için bir adım atılacağının” işaretini aldığını belirtti.

Feti Yıldız, görüşme sırasında tutuksuz yargılamadan yana olduğunu belirterek, “Ben başından beri tutuksuz yargılamadan yanayım. Bu konuda beyanatım var” dedi.

Ancak Çetin’in, “Beyanat dışında bir adım atılacak mı?” sorusuna net bir yanıt verilmedi. , Çetin daha sonra ise, “Özellikle Ekrem İmamoğlu’nun ve diğer arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanmaları konusunda bir adım atacak mısınız?” diye sorarken, Feti Yıldız, “Bu konuda henüz karar vermedik. Şu anda söyleyecek bir şey yok” demekle yetindi.

MHP'li Feti Yıldız, Hikmet Çetin ile görüştü

YILDIZ’DAN ESPRİLİ YANIT: KAÇACAKLARSA KURTULURSUNUZ

Görüşme sırasında ilginç diyaloglar da yaşandı. Feti Yıldız, CHP’li başkanların yurt dışına kaçabileceği yönündeki iddialar için esprili bir şekilde, “Efendim serbest bırakılırsa belediye başkanlarının yurt dışına kaçabileceği söyleniyor. Kaçacaksa daha iyi ya, onlardan kurtulmuş olursunuz. Daha ne istiyorsunuz” dedi. Hikmet Çetin ise, “Başkanlarımız hiçbir yere kaçmaz, ülkelerini terk etmez” sözleriyle yanıt verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız

YILDIZ’DAN PEŞ PEŞE KRİTİK AÇIKLAMALAR

Öte yandan Türkgün’e de açıklamalarda bulunan MHP’li Feti Yıldız, görüşmeye ilişkin, “Hikmet Bey çok değerli bir insan. Kamuoyu tarafından bilinen bazı davalarda haksızlık yapıldığını söyledi. Milliyetçi Hareket Partili bir hukukçu olarak düşüncelerimi sordu”dedi.

Yıldız, Çetin’e aktardıklarına ilişkin, “Ben de, dünyanın her yerinde devletin cezalandırma hakkı ile sanığın temel hak ve özgürlüklerinin çatışma halinde olduğunu söyledim. Yargılama sırasında hatalı uygulamaların düzeltilmesi gerektiğini çünkü zaman içinde bazı temel muhakeme ilkelerinin kabul edildiğini, söz konusu ilkelerin yüzlerce yıllık bir birikimin sonucu olarak oluştuğunu anlattım. Bu ilkelerin kaynağının sadece anayasa olmadığını, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile de bağlı olduğumuzu, pozitif hukuku anlattım, negatif haklar konusuna örnekler verdim” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sözcü- Türkgün