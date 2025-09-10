CHP’li Başkanlar için MHP’den Kritik Yorum: Feti Yıldız’dan Tutuksuz Yargılama Sinyali, 'Adım Atılabilir’

CHP eski genel başkanlarından Hikmet Çetin, MHP’li Feti Yıldız ile yaptığı görüşmede, tutuklu CHP’li belediye başkanlarının durumunu gündeme getirdi. Yıldız, tutuksuz yargılamadan yana olduğunu belirtti. Çetin, özellikle Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu isimlerin tutuksuz yargılanması için adım atılıp atılmayacağını sorarken, Yıldız’dan dikkat çeken bir yanıt geldi.

Son Güncelleme:
CHP’li Başkanlar için MHP’den Kritik Yorum: Feti Yıldız’dan Tutuksuz Yargılama Sinyali, 'Adım Atılabilir’
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eski CHP genel başkanlarından Hikmet Çetin, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve hukukçu kimliğiyle tanınan Feti Yıldız ile gerçekleştirdiği görüşmede, tutuklu CHP’li belediye başkanlarının durumunu gündeme taşıdı.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk’ün aktardığına göre, görüşmede MHP’li Yıldız’ın, tutuksuz yargılama konusunda adım atılabileceğine dair işaret verdiği belirtildi.

CHP’li Başkanlar için MHP’den Kritik Yorum: Feti Yıldız’dan Tutuksuz Yargılama Sinyali, 'Adım Atılabilir’ - Resim : 1
MHP'li Feti Yıldız, Hikmet Çetin ile görüştü

TUTUKLU BELEDİYE BAŞKANLARI GÜNDEME GELDİ

Hikmet Çetin, Yıldız ile yaptığı görüşmede özellikle tutuklu belediye başkanlarının yargılanma sürecine dikkat çekti. Çetin, “Belediye başkanlarının yargılamaları başladığında tutuksuz yargılanmaları için bir adım atılacağının” işaretini aldığını belirtti.

Feti Yıldız, görüşme sırasında tutuksuz yargılamadan yana olduğunu belirterek, “Ben başından beri tutuksuz yargılamadan yanayım. Bu konuda beyanatım var” dedi.

Ancak Çetin’in, “Beyanat dışında bir adım atılacak mı?” sorusuna net bir yanıt verilmedi. , Çetin daha sonra ise, “Özellikle Ekrem İmamoğlu’nun ve diğer arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanmaları konusunda bir adım atacak mısınız?” diye sorarken, Feti Yıldız, “Bu konuda henüz karar vermedik. Şu anda söyleyecek bir şey yok” demekle yetindi.

CHP’li Başkanlar için MHP’den Kritik Yorum: Feti Yıldız’dan Tutuksuz Yargılama Sinyali, 'Adım Atılabilir’ - Resim : 2
MHP'li Feti Yıldız, Hikmet Çetin ile görüştü

YILDIZ’DAN ESPRİLİ YANIT: KAÇACAKLARSA KURTULURSUNUZ

Görüşme sırasında ilginç diyaloglar da yaşandı. Feti Yıldız, CHP’li başkanların yurt dışına kaçabileceği yönündeki iddialar için esprili bir şekilde, “Efendim serbest bırakılırsa belediye başkanlarının yurt dışına kaçabileceği söyleniyor. Kaçacaksa daha iyi ya, onlardan kurtulmuş olursunuz. Daha ne istiyorsunuz” dedi. Hikmet Çetin ise, “Başkanlarımız hiçbir yere kaçmaz, ülkelerini terk etmez” sözleriyle yanıt verdi.

CHP’li Başkanlar için MHP’den Kritik Yorum: Feti Yıldız’dan Tutuksuz Yargılama Sinyali, 'Adım Atılabilir’ - Resim : 3
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız

YILDIZ’DAN PEŞ PEŞE KRİTİK AÇIKLAMALAR

Öte yandan Türkgün’e de açıklamalarda bulunan MHP’li Feti Yıldız, görüşmeye ilişkin, “Hikmet Bey çok değerli bir insan. Kamuoyu tarafından bilinen bazı davalarda haksızlık yapıldığını söyledi. Milliyetçi Hareket Partili bir hukukçu olarak düşüncelerimi sordu”dedi.

Yıldız, Çetin’e aktardıklarına ilişkin, “Ben de, dünyanın her yerinde devletin cezalandırma hakkı ile sanığın temel hak ve özgürlüklerinin çatışma halinde olduğunu söyledim. Yargılama sırasında hatalı uygulamaların düzeltilmesi gerektiğini çünkü zaman içinde bazı temel muhakeme ilkelerinin kabul edildiğini, söz konusu ilkelerin yüzlerce yıllık bir birikimin sonucu olarak oluştuğunu anlattım. Bu ilkelerin kaynağının sadece anayasa olmadığını, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile de bağlı olduğumuzu, pozitif hukuku anlattım, negatif haklar konusuna örnekler verdim” ifadelerini kullandı.

Eski CHP Lideri Hikmet Çetin'den Dikkat Çeken Bir Görüşme DahaEski CHP Lideri Hikmet Çetin'den Dikkat Çeken Bir Görüşme DahaSiyaset
MHP'li Yıldız'dan 'Öcalan'la Görüşme' Çıkışı: 'Zaaf Oluşturmaz'MHP'li Yıldız'dan 'Öcalan'la Görüşme' Çıkışı: 'Zaaf Oluşturmaz'Siyaset

Kaynak: Sözcü- Türkgün

Etiketler
Feti Yıldız Hikmet Çetin
Son Güncelleme:
Ümit Özdağ'ın 'Cumhurbaşkanı'na Hakaret' Davası Ertelendi Ümit Özdağ'ın Davası Ertelendi
Astrologlar Açıkladı: İşte Asla Manipüle Edilemeyen Burçlar Astrologlar Açıkladı: İşte Asla Manipüle Edilemeyen Burçlar
Emeklilik Hayali Kuranlar Dikkat! SGK Şartları Değiştirdi: Yaş, Prim, Gün Hepsi Yenilendi Yaş, Prim, Gün Hepsi Yenilendi
CHP’de Kriz Derinleşiyor… Başarır’dan Kılıçdaroğlu’na Sitem CHP’de Kriz Derinleşiyor… Başarır’dan Kılıçdaroğlu’na Sitem
ÇOK OKUNANLAR
Kocaeli'de Kimyasal Sızıntı Alarmı! 'Dışarı Çıkmayın, Pencereleri Açmayın' Kocaeli'de Kimyasal Sızıntı Alarmı
CHP’de ‘Beykoz’ Depremi! 3 İsim Birden İstifa Etti CHP’de ‘Beykoz’ Depremi
CHP'nin Kurultay Başvurusuna Ret: AYM'den Kritik Karar, Davada Tarih Değişti CHP'nin Kurultay Başvurusuna Ret
Antalya'da Belediyeye Yeni Operasyon: Bir Kanala Kayyım Atandı, Eski Gelin de Gözaltında Antalya'da Belediyeye Yeni Operasyon
Trump'tan İsrail'in Saldırısına İlk Tepki: 'Katar'ı Uyardık Ama...' Trump'tan İsrail'in Saldırısına İlk Tepki: 'Katar'ı Uyardık Ama...'