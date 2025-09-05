MHP'li Yıldız'dan 'Öcalan'la Görüşme' Çıkışı: 'Zaaf Oluşturmaz'

MHP'li Feti Yıldız, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, İmralı'da terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan ile görüşebileceğini açıkladı.

MHP'li Yıldız'dan 'Öcalan'la Görüşme' Çıkışı: 'Zaaf Oluşturmaz'
Hukuk ve adalet alanında yaptığı çıkışlarla sık sık gündeme gelen MHP Genel Başkanı Feti Yıldız, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

Feti Yıldız, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, İmralı'da terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan ile görüşebileceğini yazdı.

Yıldız, paylaşımında "Öcalan'ın beyanını almak için komisyondan 3-4 kişinin seçilmesi zaaf oluşturmaz” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

MHP Feti Yıldız
