CHP'nin Kongre İptali Hakkında Yeni Ayrıntı: O Mahkeme 'Kayyım' Talebini Reddetmiş

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görevden alınan CHP İstanbul il yönetiminin görevden alınması için daha önce İstanbul 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yapılan başvurunun reddedildiği ortaya çıktı. Mahkemenin ret kararını 21 Ağustos’ta verdiği öğrenildi.

CHP’nin 8 Ekim 2023’te yapılan İstanbul İl Kongresi’nin iptali ve CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin görevden alınmasına yönelik Pendik delegeleri tarafından yapılan 14 Ağustos tarihli başvurunun 2 Eylül’de İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nce kabul edilmesinin ardından yönetim tedbiren görevden uzaklaştırıldı ve yerine Gürsel Tekin öncülüğünde beş kişilik bir kayyım heyeti atandı.

Kongreye ilişkin, Pendik delegelerinden Müslim Aytaç tarafından 8 Ağustos tarihinde, yönetimin tedbiren görevden alınması istemiyle İstanbul 4’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurulduğu, mahkemenin 21 Ağustos’ta ret kararı verdiği ortaya çıktı.

KARARIN GEREKÇESİ

Mahkeme, esas hükmü etkileyeceği gerekçesiyle yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılması talebini reddetti. Ret kararında "Davaya konu uyuşmazlığı çözer mahiyette esas hükmü etkileyecek nitelikte ihtiyati tedbir kararı verilemeyeceğinden talebin reddine karar verildi" ifadelerine yer verildi.

ANKA

