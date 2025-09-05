YSK, CHP'nin 'Kongre' İtirazı İçin Toplandı: Kritik Görüşme Başladı

CHP, İstanbul’daki ilçe kongre süreçlerinin mahkeme tarafından durdurulmasının ardından YSK'ya itirazda bulundu. YSK, ana muhalefet partisinin itirazını görüşmek adına bugün saat 14:30’da toplandı.

YSK, CHP'nin 'Kongre' İtirazı İçin Toplandı: Kritik Görüşme Başladı
İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül’de CHP’nin 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul kongresini iptal ederek CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden aldı. İl Başkanlığına Gürsel Tekin öncülüğünde beş kişilik bir heyet kayyım olarak atandı. Mahkeme, mevcutta devam eden tüm kongre sürecini de durdurdu.

İstanbul’da ilçe seçim kurulları peş peşe tedbir kararı kapsamında CHP’nin Ataşehir, Esenyurt, Sarıyer, Bakırköy ve Başakşehir’de kongrelerinin yapılmamasına karar verdi. Bunun üzerine CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) itirazda bulunmasıyla YSK bugün saat 14.30'da toplanma kararı aldı.

KARAR BUGÜN ÇIKACAK MI?

YSK Başkanı Ahmet Yener, YSK'ya gelirken, gazetecilerin sorusu üzerine, kurulun, CHP'nin itirazını görüşmek üzere saat 14.30'da toplanmalarıyla kararın çıkıp çıkmayacağının toplantının seyrine bağlı olduğunu söyledi.

