CHP İlçe Kongreleri İçin YSK'ya Başvurmuştu: Kritik Toplantının Saati Belli Oldu

CHP'nin 38. İstanbul Kongresi için alınan tedbir kararının ardından, Ataşehir, Sarıyer ve Esenyurt'ta yapılması planlanan ilçe kongreleri ilçe seçim kurulları tarafından iptal edildi.

Bu gelişme üzerine CHP, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurarak kararların iptalini talep etti. Kongrelerin yapılıp yapılmayacağı ile ilgili nihai kararı YSK verecek.

YSK'nın CHP’nin İstanbul’da kongre süreçlerini durduran ilçe seçim kurullarının kararlarına karşı yaptığı itirazları görüşmek üzere yarın 14.30’da toplanacağı bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi