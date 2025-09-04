Çeyrek Finalde Heyecan Dorukta... Filenin Sultanları ABD ile Kafa Kafaya!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası Çeyrek Finali'nde ABD'ye karşı 25-14 sayı üstünlüğüyle ilk seti kazandı. Maçın ikinci setinde gaza basan ABD ise, seti 25-22 üstünlükle kazandı.
Filenin Sultanları (A Milli Kadın Voleybol Takımı), Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde ABD ile karşılaşıyor.
Antrenör Daniele Santarelli yönetiminde sahaya çıkan Filenin Sultanları'nın ilk 6'sı Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Eda Erdem ve Zehra Güneş oldu. Liberoda ise Gizem Örge forma giyiyor.
ABD'yi yenmesi halinde Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez yarı finale yükselecek olan Filenin Sultanları, Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk setini 25-14 üstünlükle kazandı.
Maçın ikinci setinde gaza basan ABD, seti 25-22 üstünlükle kazandı.
