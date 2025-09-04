Çeyrek Finalde Heyecan Dorukta... Filenin Sultanları ABD ile Kafa Kafaya!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası Çeyrek Finali'nde ABD'ye karşı 25-14 sayı üstünlüğüyle ilk seti kazandı. Maçın ikinci setinde gaza basan ABD ise, seti 25-22 üstünlükle kazandı.

Son Güncelleme:
Çeyrek Finalde Heyecan Dorukta... Filenin Sultanları ABD ile Kafa Kafaya!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Filenin Sultanları (A Milli Kadın Voleybol Takımı), Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde ABD ile karşılaşıyor.

Antrenör Daniele Santarelli yönetiminde sahaya çıkan Filenin Sultanları'nın ilk 6'sı Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Eda Erdem ve Zehra Güneş oldu. Liberoda ise Gizem Örge forma giyiyor.

ABD'yi yenmesi halinde Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez yarı finale yükselecek olan Filenin Sultanları, Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk setini 25-14 üstünlükle kazandı.

Maçın ikinci setinde gaza basan ABD, seti 25-22 üstünlükle kazandı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Filenin Sultanları A Milli Kadın Voleybol Takımı
Son Güncelleme:
Ve Yılın İmzası! Takımın Yeni Forveti Aboubakar Oldu: İşte Yeni Takımı Takımın Yeni Forveti Aboubakar
1.6 Milyar Ziyaretçisi Vardı! Dünyanın En Büyük Kaçak Maç Yayını Platformu Kapatıldı Dünyanın En Büyük Kaçak Maç Yayını Platformu Kapatıldı
Fenerbahçe’nin Yeni Orta Sahası Mourinho’nun Memleketinden Geliyor! Görüşmeler Resmen Başladı: 18 Milyon Euroluk Yıldız Hayırlı Uğurlu Olsun Mourinho Gitti O Geliyor
Tüm Hayatınız Tek İmzayla Karara Bilir: Fotoğrafçılar Tek Tek Anlattı: İşte Evliliğin Yürümeyeceğini Gösteren 4 Hareket Evliliğin Yürümeyeceğini Gösteren 4 İşaret
ÇOK OKUNANLAR
Aileler Düğüne Katılmayınca Bomba Gerçek Ortaya Çıktı! Survivor Yarışmacısı Kuzeninin Boşandığı Eşiyle Evlendi Kuzeninin Boşandığı Eşiyle Evlendi
Kızını Acı Şekilde Toprağa Vermişti! Nihal Candan’ın Babası İlk Kez Konuştu: ‘Kızımın İliği Kurumuş’ Kızını Acı Şekilde Toprağa Vermişti! Nihal Candan’ın Babası İlk Kez Konuştu
Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı! 80’den Fazla Ülke Hedef Alındı Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı
Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar: 19 Yaşında 3 Suç Kaydı... Birlikte Fotoğrafları Ortaya Çıktı Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar
Büyük Google Krizi! Aynı Anda Onlarca Ülke Etkilendi! Türkiye’den İlk Açıklama Geldi Büyük Google Krizi! Aynı Anda Onlarca Ülke Etkilendi! Türkiye’den İlk Açıklama Geldi