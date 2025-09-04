1.6 Milyar Ziyaretçisi Vardı! Dünyanın En Büyük Kaçak Maç Yayını Platformu Kapatıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sadece Türkiye’de değil tüm dünyada yayın olarak kullanılan kaçak yayın platformları ile ilgili flaş bir karar alındı. Dünyanın en büyük spor odaklı kaçak yayın platformu olarak nitelendirilen Streameast, dün alınan kararla resmen kapatıldı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK KAÇAK MAÇ YAYIN PLATFORMU KAPATILDI

Dünyanın en büyük futbol ligleri başta olmak üzere NBA de dahil farklı branşlardan da büyük liglerin yayınlarını yapan platform, ABD merkezli bir korsan karşıtı grup tarafından yürütülen soruşturma sonucunda kapatıldı.

BİRDEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kendini dünyanın en büyük içerik koruma organizasyonu olarak nitelendiren ACE isimli grup, Mısırlı kolluk kuvvetleriyle iş birliğine giderek Sheikh Zayed şehrinde Streameast ile alakalı baskınlar yaptı ve birden fazla kişiyi tutukladı.

1.6 MİLYAR ZİYARETÇİSİ BULUNUYORDU

Streameast, Premier Lig’den Şampiyonlar Ligi’ne kadar en büyük futbol liglerinden kaçak yayınlar yapıyordu. Buna ek olarak NBA, NFL gibi farklı branşların büyük ligleri için de sıkça tercih edilen bir platformdu. 80 yetkisiz domain’e erişim sunan platformun sadece geçen 1,6 milyar ziyaretçisi olduğu düşünülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi