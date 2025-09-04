1.6 Milyar Ziyaretçisi Vardı! Dünyanın En Büyük Kaçak Maç Yayını Platformu Kapatıldı

Kaçak yayın severler şoka uğrayacak. 1.6 milyar ziyaretçisi olan dünyanın en büyük kaçak spor yayını platformu olan Streameast, resmen kapatıldı.

Son Güncelleme:
1.6 Milyar Ziyaretçisi Vardı! Dünyanın En Büyük Kaçak Maç Yayını Platformu Kapatıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sadece Türkiye’de değil tüm dünyada yayın olarak kullanılan kaçak yayın platformları ile ilgili flaş bir karar alındı. Dünyanın en büyük spor odaklı kaçak yayın platformu olarak nitelendirilen Streameast, dün alınan kararla resmen kapatıldı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK KAÇAK MAÇ YAYIN PLATFORMU KAPATILDI

Dünyanın en büyük futbol ligleri başta olmak üzere NBA de dahil farklı branşlardan da büyük liglerin yayınlarını yapan platform, ABD merkezli bir korsan karşıtı grup tarafından yürütülen soruşturma sonucunda kapatıldı.

1.6 Milyar Ziyaretçisi Vardı! Dünyanın En Büyük Kaçak Maç Yayını Platformu Kapatıldı - Resim : 1

BİRDEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kendini dünyanın en büyük içerik koruma organizasyonu olarak nitelendiren ACE isimli grup, Mısırlı kolluk kuvvetleriyle iş birliğine giderek Sheikh Zayed şehrinde Streameast ile alakalı baskınlar yaptı ve birden fazla kişiyi tutukladı.

1.6 Milyar Ziyaretçisi Vardı! Dünyanın En Büyük Kaçak Maç Yayını Platformu Kapatıldı - Resim : 2

1.6 MİLYAR ZİYARETÇİSİ BULUNUYORDU

Streameast, Premier Lig’den Şampiyonlar Ligi’ne kadar en büyük futbol liglerinden kaçak yayınlar yapıyordu. Buna ek olarak NBA, NFL gibi farklı branşların büyük ligleri için de sıkça tercih edilen bir platformdu. 80 yetkisiz domain’e erişim sunan platformun sadece geçen 1,6 milyar ziyaretçisi olduğu düşünülüyor.

Ve Yuvana Hoş Geldin! Fenerbahçe’nin Yeni Teknik Direktörü İsmail Kartal OlduVe Yuvana Hoş Geldin! Fenerbahçe’nin Yeni Teknik Direktörü İsmail Kartal OlduSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Futbol spor Canlı Yayın
Son Güncelleme:
Ve Yuvana Hoş Geldin! Fenerbahçe’nin Yeni Teknik Direktörü İsmail Kartal Oldu
Ve Yuvana Hoş Geldin
Beşiktaş Kanatlarını Tutabilene Aşk Olsun! Serdal Adalı Arsenal’ın 22 Milyon Euroluk Yıldızını Getiriyor: Masaya Oturuldu, Hayırlı Olsun
Beşiktaş'a Arsenal'ın Yıldızı Hayırlı Olsun
İstanbul Valiliği'nden Tekne ve Yat Kararı! Bundan Sonra Yasaklandı, Bunu Yapana Büyük Ceza Kesilecek
İstanbul Valiliği'nden Tekne ve Yat Kararı
ÇOK OKUNANLAR
Aileler Düğüne Katılmayınca Bomba Gerçek Ortaya Çıktı! Survivor Yarışmacısı Kuzeninin Boşandığı Eşiyle Evlendi Kuzeninin Boşandığı Eşiyle Evlendi
Kızını Acı Şekilde Toprağa Vermişti! Nihal Candan’ın Babası İlk Kez Konuştu: ‘Kızımın İliği Kurumuş’ Kızını Acı Şekilde Toprağa Vermişti! Nihal Candan’ın Babası İlk Kez Konuştu
Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı! 80’den Fazla Ülke Hedef Alındı Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı
Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar: 19 Yaşında 3 Suç Kaydı... Birlikte Fotoğrafları Ortaya Çıktı Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar
Büyük Google Krizi! Aynı Anda Onlarca Ülke Etkilendi! Türkiye’den İlk Açıklama Geldi Büyük Google Krizi! Aynı Anda Onlarca Ülke Etkilendi! Türkiye’den İlk Açıklama Geldi