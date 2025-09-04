Ve Yuvana Hoş Geldin! Fenerbahçe’nin Yeni Teknik Direktörü İsmail Kartal Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’de bir rüya gerçek oluyor. Mourinho sonrası teknik direktör arayışında olan Kanarya’dan ibre İsmail Kartal’dan yana!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim, Jose Mourinho'nun gönderilmesiyle birlikte yeni teknik direktör arayışlarına hemen başladı. Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Başkan Ali Koç'a yabancı teknik direktör önerisinde bulundu.

TÜRKİYE’YE GELMEK İSTEMEDİ

Futbol Direktörü Devin Özek'in önerdiği isimlerden biri de Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness oldu. Ancak Hoeness'ın şu anda Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı bildirildi.

SPALETTI VE POSTECOGLOU’DAN OLUMSUZ YANIT

Fenerbahçe'de Luciano Spalletti ve Ande Postecoglou da gündeme geldi. Ancak bu iki hoca ile ilgili de olumlu bir sonuç çıkmadı.

Sarı-lacivertli kulüp, eski teknik direktörü İsmail Kartal ile anlaşma sağladı. Şimdi başlayan yönetim kurulu toplantısından İsmail Kartal isminin çıkması bekleniyor.

Kaynak: Hürriyet